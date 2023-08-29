ALTSO Başkanı Erdem: Alanya'nın sorunlarını Ankara'ya taşıdık

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın sorunlarının çözümü için Ankara çıkarması yaptıklarını belirterek, çözüm bekleyen tüm sorunları Ankara'ya taşıdıklarını ve takipçi olacaklarını söyledi. ALTSO'nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Erdem, Ankara ziyaretleri, Türkiye Ekonomi Şurası ve diğer faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın sorunlarının çözümü için Ankara çıkarması yaptıklarını belirterek, "Alanya'mızın ulaşım sorunu başta olmak üzere, çözüm bekleyen tüm sorunlarını bir kez daha Ankara'ya taşıdık. Bu sorunların çözümü noktasında takipçi olmaya, elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi

ALTSO'nun, ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında, yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Ankara ziyaretleri, Türkiye Ekonomi Şurası, ALTSO tarafından düzenlenen seminerler, eğitim çalışmaları ve komite toplantıları başta olmak üzere ALTSO Yönetim Kurulu Faaliyetleriyle ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirdi.

TOBB ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen çok sayıda bakanın yer aldığı Türkiye Ekonomi Şurası'nda söz alarak Alanya'nın sorunlarını dile getirdiğini belirten Başkan Erdem, "Alanya-Gazipaşa Havalimanı'nın kapasitesinin arttırılması, Antalya-Alanya arası yeni çevre yolu ve raylı sistem yapılması ve ikametgah sorununu gibi acil çözüm bekleyen konuları Ankara'da gündeme getirerek, destek istedik" dedi.

Başkan Erdem ayrıca, ALTSO tarafından düzenlenen seminerler, protokol üyelerine gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretleri, komite toplantıları gibi konularda da meclis üyelerine bilgiler aktararak, görüş ve önerilerini aldı. - ANTALYA