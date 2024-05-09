AKAMİB Ocak-Nisan Döneminde 284 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde ocak-nisan döneminde 284 milyon 569 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin nisan ayı ihracatı 58 milyon 198 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ülke genelinde yüzde 2,5 azalışla 2 milyar 518 milyon 152 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edilirken, AKAMİB'in dış satımı yüzde 4,2 artışla 284 milyon 569 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde, birlik bünyesindeki en fazla dış satım Irak, Almanya ve Fransa'ya yapıldı.