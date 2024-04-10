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Adana'da Ramazan Ayı Boyunca 2 Bin 896 İşletme Denetlendi

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Adana'da Ramazan ayı boyunca 2 bin 896 işletme denetlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından Ramazan öncesinde başlatılan ve Ramazan boyunca da devam eden gıda denetimleri Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da aralıksız devam etti. Ekipler bu çerçevede gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yerinde denetimde bulundu. Ekipler denetimlerde, bozuk, tarihi geçmiş gıdaların yanı sıra fahiş fiyat denetimi de yaptı. Ekipler bazı firmaları uyarırken, bazılarına ise cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin ramazan sonrasında, bayram boyunca ve ileri ki günlerde de halkın sağlığı ve ekonomisi için devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Ekonomi Güncel Haberler

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