Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden hesaplanacak

Su faturaları ile tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama bedellerinin her ilçede farklı olması ve bu ücretlerdeki ilçeler arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başlatıldığını söyledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su faturalarıyla tahsil edilip ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama ücretleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk'ün yönettiği toplantıya 17 ilçeden belediye başkan yardımcıları, MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, ilçe belediyelerinin mali hizmetler müdürleri, temizlik işleri müdürleri ve konu ile ilgili personeller katıldı. Toplantıda katı atık toplama ücretlerinin belirlenmesinde tam maliyet hesaplarının nasıl yapılacağı, maliyet detayları ve hesaplamalar için gereken bilgi ve belgelerin nasıl hazırlanması gerektiği üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. İlçe belediyelerinden Kasım ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmeleri öncesinde incelenmek üzere, katı atık toplama ücretlerinin hesaplamalarında kullanılmış olan veriler içerisinde bulunan maliyet detayları istendi.

İlçeler arasında ciddi ücret farklılıkları var

Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 17 ilçede uygulanan katı atık toplama ücretleri arasında ciddi farklar olduğunu belirtti. Vatandaşları ve belediyeleri mağdur etmeyecek şekilde ücretlerde görülen bu farklılıkların azaltılması için tekrardan hesaplanma yapılması gerektiğini söyleyen Başkanvekili Güzgülü, yapılacak olan çalışmanın önemi ve aciliyeti için gerekli belgelerin belirlenen tarihe kadar hazır edilmesini istedi.

Başkan Ergün'ün talimatlarıyla çalışmalar ivedi bir şekilde başladı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katı atık toplama ücretlerinin her ilçede farklı uygulanması, bu uygulanan fiyat politikaları arasında da ciddi farklılıkların olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla katı atık toplama ücreti bedellerinin yeniden hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başladığını belirtti. Çevik, "Hem vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, hem de hiçbir ilçe belediyesini mağdur etmeyecek şekilde katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmalarımızı başlattık. İlçe belediyelerinin katı atık toplama ücreti hesaplamalarında kullanılan veriler içerisinde bulunan, araç kilometreleri, kullanılan yakıt miktarı, personel giderleri, kullanılan ekipmanlar ile satın alınan araçların cins ve bedelleri gibi maliyet detaylarını Kasım ayı Büyükşehir Meclis Toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmelerinden önce inceleyeceğiz" diye konuştu. - MANİSA