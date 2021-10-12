Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış fiyatı Günlük getiri (%) Yılbaşına göre getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 27.650,00 1,84 -31,73 İş Bankası (C) 5,27 0,76 -22,42 İş Bankası (Kur.) 330.000,00 -13,16 İş Fin.Kir. 3,07 0,99 -20,47 İş Girişim 8,14 -0,49 -57,04 İş GMYO 2,05 0,49 -19,29 İş Y. Men. Değ. 13,74 0,88 -17,22 İş Yat. Ort. 2,73 2,25 -18,83 İşbir Holding 56,50 -2,59 5,26 Işık Plastik 6,37 -2,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 0,00 -12,28 İttifak Holding 1,29 0,00 -42,15 İz Hayvancılık Tarım 20,76 -2,35 15,33 İzmir Demir Çelik 2,35 -0,42 -28,99 İzmir Fırça 6,10 0,00 9,71 Jantsa Jant Sanayi 55,30 -0,90 33,42 Kafein Yazılım 20,24 -0,30 -5,15 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,52 0,00 Kaplamin 24,82 6,80 -26,57 Kardemir (A) 6,09 2,18 2,35 Kardemir (B) 6,08 1,84 15,37 Kardemir (D) 6,82 0,15 17,99 Karel Elektronik 9,09 -0,44 35,18 Karsan Otomotiv 3,59 0,00 10,46 Karsu Tekstil 8,65 -1,37 1,17 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,82 3,67 Kartonsan 46,02 1,41 -51,39 Katmerciler Ekipman 1,35 -1,46 -22,07 Kent Gıda 184,50 0,00 -48,12 Kerevitaş Gıda 4,21 1,69 -36,02 Kervan Gıda 11,55 -0,94 12,84 Kervansaray Yat. Holding 0,66 -5,71 -47,62 Kiler GMYO 1,90 -0,52 -24,30 Kızılbük GYO 29,76 -1,06 Klimasan Klima 10,02 -0,89 18,75 Koç Holding 22,12 -0,45 8,15 Konfrut Gıda 4,45 1,37 5,33 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,80 -0,42 153,39 Konya Çimento 823,00 0,59 -27,17 Koray GMYO 7,62 3,53 71,24 Kordsa Teknik Tekstil 24,16 0,50 55,37 Koza Altın 101,20 2,22 4,65 Koza Madencilik 15,22 1,13 -1,74 Körfez GMYO 5,19 0,58 -10,52 Kristal Kola 1,32 -0,75 -56,79 Kron Telekomünikasyon 37,06 -4,44 0,60 Kuştur Kuşadası Turizm 226,20 9,97 43,80 Kuyas Yatırım 2,66 0,76 15,65 Kütahya Porselen 65,45 3,89 29,73 Kütahya Şeker Fabrikası 31,62 -2,47 Lider Faktoring 3,62 -1,09 6,16 Link Bilgisayar 27,44 0,29 -13,15 Logo Yazılım 40,10 2,09 28,77 Lokman Hekim Sağlık 10,73 -0,65 51,18 Lüks Kadife 45,52 1,02 58,53 Makina Takım 2,83 0,00 -17,01 Manas Enerji Yönetimi 15,72 0,32 Margün Enerji 8,70 3,57 Marka Yatırım Holding 4,35 0,23 -32,35 Marmaris Altınyunus 186,10 -5,63 67,51 Marshall 247,80 -1,86 -19,20 Martı GMYO 0,95 1,06 -62,80 Martı Otel 1,54 -1,91 -27,70 Matriks Bilgi Dağıtım 32,08 -0,62 Mavi Giyim 69,20 -0,65 34,08 Mazhar Zorlu Holding 31,90 0,00 1,33 Meditera Tıbbi Malzeme 34,32 0,41 Mega Polietilen 4,97 0,61 -35,12 Menderes Tekstil 2,07 -0,48 -33,01 Mercan Kimya 10,10 0,10 Merit Turizm 23,16 9,97 123,57 Merko Gıda 4,70 0,43 -45,60 Metemtur Yatırım 3,34 6,03 -58,69 Metro Holding 1,31 -0,76 -37,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,62 1,16 -9,34 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 0,57 -24,89 Migros Ticaret 31,94 0,31 -25,37 Milpa 4,08 -0,73 -11,30 Mistral GMYO 4,67 -0,85 -0,85 MLP Sağlık 26,82 -0,15 34,98 MMC San. ve Tic. Yat. 5,69 1,61 23,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,54 0,00 -44,81 Mondi Tire Kutsan 8,40 0,48 10,53 Nasmed Egepol 5,45 0,37 Naturel Enerji 32,96 0,49 -7,18 Naturelgaz 7,30 0,83 Net Holding 4,48 0,00 30,61 Netaş Telekom. 16,66 0,00 -40,67 Niğbaş Niğde Beton 8,15 4,62 -84,33 Nuh Çimento 35,28 1,09 -26,54 Nurol GMYO 14,88 6,67 104,12 Odaş Elektrik 1,49 -1,97 -49,03 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,10 -1,65 Orge Enerji Elektrik 6,00 -0,99 30,08 Orma Orman Mahsulleri 27,70 0,87 88,18 Osmanlı Menkul 24,78 0,32 -19,65 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 0,56 -23,30 Otokar 341,80 -0,23 12,33 Oyak Çimento 6,59 -0,45 -24,94 Oyak Yat. Ort. 7,24 -2,95 4,90 Oyak Yatırım Menkul 30,00 6,01 Oylum Sınai Yatırımlar 7,98 -3,86 69,43 Özak GMYO 4,80 0,00 -5,88 Özbal Çelik Boru 16,62 -0,60 153,74 Özderici GMYO 1,51 0,67 -31,98 Özerden Plastik 7,59 -0,65 -15,67 Pamel Elektrik 58,50 2,54 174,39 Panora GMYO 6,45 0,31 9,87 Papilon Savunma 12,58 -0,16 -44,67 Park Elek.Madencilik 4,69 1,52 -12,66 Parsan 29,10 2,97 19,75 Pegasus 78,30 1,10 4,96 Peker GMYO 0,97 0,00 -58,53 Penguen Gıda 3,47 -1,14 -31,29 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 174,10 -0,51 Pera GMYO 1,47 0,00 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 22,96 -0,95 25,27 Petkim 6,17 0,49 23,90 Petrokent Turizm 3.500,20 0,01 286,17 Pınar Et ve Un 16,09 0,12 -26,47 Pınar Su 3,80 -1,30 -6,50 Pınar Süt 16,07 0,12 -28,74 Plastikkart 20,22 0,80 39,93 Polisan Holding 2,68 0,00 -30,29 Politeknik Metal 330,70 -2,33 -18,49 Prizma Press Matbaacılık 3,77 -0,26 -31,20 QNB Finans Fin. Kir. 65,85 -1,27 -47,45 QNB Finansbank 34,80 -0,68 -50,53 QUA Granite Hayal Yapı 11,26 2,18 Ral Yatırım Holding 4,29 1,42 -3,38 Ray Sigorta 9,54 0,21 -38,25 Reysaş GMYO 2,72 0,74 -16,10 Reysaş Lojistik 4,83 1,90 -6,65 Rhea Girişim 1,90 0,53 -48,92 Rodrigo Tekstil 13,24 -1,19 -3,43 Royal Halı 3,14 -2,48 -8,72 RTA Laboratuvarları 21,62 0,28 -28,60 Sabancı Holding 10,16 0,69 -7,85 Safkar Ege Soğutmacılık 7,28 0,28 -33,09 Sanel Mühendislik 4,93 -0,20 44,15 Sanifoam Sünger 23,48 0,69 72,65 Sanko Pazarlama 9,66 0,52 4,23 Saray Matbaacılık 3,90 2,09 -55,53 Sarkuysan 12,27 -0,57 41,08 Sasa Polyester 28,36 2,01 89,26 Say Yenilenebilir Enerji 21,78 -1,00 155,93 Sekuro Plastik 20,04 0,70 43,55 Selçuk Ecza Deposu 8,40 0,48 -37,46 Selçuk Gıda 4,45 -0,89 -10,64 Selva Gıda Sanayi 8,20 0,00 Senkron Güvenlik 34,00 2,78 29,47 Serve Film Prodüksiyon 14,50 0,00 -9,38 Servet GMYO 74,60 0,27 -4,85 Seyitler Kimya 15,21 -2,87 12,97 Silverline Endüstri 5,22 3,37 -39,30 Sinpaş GMYO 4,17 2,21 -0,24 Smartiks Yazılım 5,25 -0,57 -40,74 Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 0,00 -8,87 Söktaş 2,86 0,70 -12,02 Sönmez Filament 36,38 -0,27 -48,18 Sönmez Pamuklu 13,99 1,01 -41,71 Sumaş Suni Tahta 84,00 -3,17 64,67 Şeker Fin. Kir. 4,79 0,84 -25,16 Şekerbank 0,99 -1,00 -34,44 Şişe Cam 8,11 -0,12 13,28 Şok Marketler Ticaret 10,98 0,27 -12,02 T. Halk Bankası 4,41 0,46 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,02 -4,76 -35,54 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,25 -0,61 -8,35 Taç Tarım Ürünleri 24,00 2,13 127,92 Tat Gıda 9,51 1,06 -17,74 TAV Havalimanları 25,06 -0,56 17,65 Taze Kuru Gıda 190,50 0,00 -11,93 Tek-Art Turizm 1,22 -0,81 -39,60 Tekfen Holding 14,03 0,65 -14,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,17 0,65 -28,75 Temapol Polimer Plastik 14,17 -0,42 23,22 TGS Dış Ticaret 14,68 -2,52 15,50 Tofaş Oto. Fab. 53,00 0,76 71,46 Torunlar GMYO 3,68 2,51 -5,64 Trabzon Liman 26,76 -0,37 -16,69 Trabzonspor Sportif 3,18 -0,93 30,33 Trend GMYO 6,35 -0,47 -49,48 TSKB GMYO 3,07 -2,85 -36,39 Tuğçelik 13,11 -1,35 62,25 Tukaş 6,76 0,45 -30,24 Turcas Petrol 3,69 -0,81 -23,92 Tureks Turizm Taşımacılık 11,87 1,54 Turkcell 15,16 0,20 -0,90 Tümosan Motor ve Traktör 15,46 0,00 9,88 Tüpraş 127,20 1,11 17,78 Türk Hava Yolları 14,22 0,14 10,15 Türk İlaç Serum 11,50 -1,29 Türk Prysmian Kablo 21,30 -9,97 76,58 Türk Telekom 7,33 0,00 -7,21 Türk Traktör 158,80 0,32 -6,79 Türker Proje Gayrimenkul 136,40 0,15 20,81 Türkiye Sigorta 4,90 0,41 -20,69 Ufuk Yatırım 18,99 0,26 41,72 Ulaşlar Turizm Yat. 4,08 3,29 -3,77 Ulusoy Elektrik 51,30 -0,29 -0,10 Ulusoy Un Sanayi 5,31 -0,56 4,35 Umpaş Holding 1,20 0,00 -54,02 Uşak Seramik 1,64 1,23 -29,91 Utopya Turizm 20,00 0,00 -48,45 Uzertaş Boya 29,00 0,35 -48,76 Ülker Bisküvi 19,24 -0,05 -13,79 Ünlü Yatırım Holding 6,15 0,49 Vakıf Fin. Kir. 6,88 -0,72 101,88 Vakıf GMYO 1,50 0,00 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,13 -0,16 -16,71 Vakıflar Bankası 3,29 0,30 -30,15 Vakko Tekstil 9,27 -1,07 47,93 Vanet Gıda 6,17 0,00 -20,18 VBT Yazılım 20,74 -0,58 Verusa Holding 44,86 0,13 -0,49 Verusaturk Girisim 20,40 2,41 56,34 Vestel 24,90 -0,16 38,78 Vestel Beyaz Eşya 46,94 -0,17 25,58 Viking Kağıt 6,43 1,58 -28,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 0,41 -18,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,56 0,33 -15,56 Yataş 13,40 0,83 -5,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,35 1,82 -23,86 Yeni Gimat GMYO 14,84 0,27 28,02 Yeo Teknoloji 76,95 -9,95 Yeşil GMYO 0,93 1,09 -32,61 Yeşil Yapı 1,09 -0,91 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.774,60 -0,05 -30,93 Yonga Mobilya 19,96 0,00 -33,00 Yükselen Çelik 5,13 0,00 -1,26 Yünsa 14,81 -6,74 6,61 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,53 0,66 -39,50 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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