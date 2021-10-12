Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış fiyatı Günlük getiri (%)Yılbaşına göre getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)27.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış fiyatı
|Günlük getiri (%)
|Yılbaşına göre getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|27.650,00
|1,84
|-31,73
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,76
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|330.000,00
|-13,16
|İş Fin.Kir.
|3,07
|0,99
|-20,47
|İş Girişim
|8,14
|-0,49
|-57,04
|İş GMYO
|2,05
|0,49
|-19,29
|İş Y. Men. Değ.
|13,74
|0,88
|-17,22
|İş Yat. Ort.
|2,73
|2,25
|-18,83
|İşbir Holding
|56,50
|-2,59
|5,26
|Işık Plastik
|6,37
|-2,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|0,00
|-12,28
|İttifak Holding
|1,29
|0,00
|-42,15
|İz Hayvancılık Tarım
|20,76
|-2,35
|15,33
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|-0,42
|-28,99
|İzmir Fırça
|6,10
|0,00
|9,71
|Jantsa Jant Sanayi
|55,30
|-0,90
|33,42
|Kafein Yazılım
|20,24
|-0,30
|-5,15
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,52
|0,00
|Kaplamin
|24,82
|6,80
|-26,57
|Kardemir (A)
|6,09
|2,18
|2,35
|Kardemir (B)
|6,08
|1,84
|15,37
|Kardemir (D)
|6,82
|0,15
|17,99
|Karel Elektronik
|9,09
|-0,44
|35,18
|Karsan Otomotiv
|3,59
|0,00
|10,46
|Karsu Tekstil
|8,65
|-1,37
|1,17
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,82
|3,67
|Kartonsan
|46,02
|1,41
|-51,39
|Katmerciler Ekipman
|1,35
|-1,46
|-22,07
|Kent Gıda
|184,50
|0,00
|-48,12
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|1,69
|-36,02
|Kervan Gıda
|11,55
|-0,94
|12,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-5,71
|-47,62
|Kiler GMYO
|1,90
|-0,52
|-24,30
|Kızılbük GYO
|29,76
|-1,06
|Klimasan Klima
|10,02
|-0,89
|18,75
|Koç Holding
|22,12
|-0,45
|8,15
|Konfrut Gıda
|4,45
|1,37
|5,33
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,80
|-0,42
|153,39
|Konya Çimento
|823,00
|0,59
|-27,17
|Koray GMYO
|7,62
|3,53
|71,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,16
|0,50
|55,37
|Koza Altın
|101,20
|2,22
|4,65
|Koza Madencilik
|15,22
|1,13
|-1,74
|Körfez GMYO
|5,19
|0,58
|-10,52
|Kristal Kola
|1,32
|-0,75
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|37,06
|-4,44
|0,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|226,20
|9,97
|43,80
|Kuyas Yatırım
|2,66
|0,76
|15,65
|Kütahya Porselen
|65,45
|3,89
|29,73
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,62
|-2,47
|Lider Faktoring
|3,62
|-1,09
|6,16
|Link Bilgisayar
|27,44
|0,29
|-13,15
|Logo Yazılım
|40,10
|2,09
|28,77
|Lokman Hekim Sağlık
|10,73
|-0,65
|51,18
|Lüks Kadife
|45,52
|1,02
|58,53
|Makina Takım
|2,83
|0,00
|-17,01
|Manas Enerji Yönetimi
|15,72
|0,32
|Margün Enerji
|8,70
|3,57
|Marka Yatırım Holding
|4,35
|0,23
|-32,35
|Marmaris Altınyunus
|186,10
|-5,63
|67,51
|Marshall
|247,80
|-1,86
|-19,20
|Martı GMYO
|0,95
|1,06
|-62,80
|Martı Otel
|1,54
|-1,91
|-27,70
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,08
|-0,62
|Mavi Giyim
|69,20
|-0,65
|34,08
|Mazhar Zorlu Holding
|31,90
|0,00
|1,33
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,32
|0,41
|Mega Polietilen
|4,97
|0,61
|-35,12
|Menderes Tekstil
|2,07
|-0,48
|-33,01
|Mercan Kimya
|10,10
|0,10
|Merit Turizm
|23,16
|9,97
|123,57
|Merko Gıda
|4,70
|0,43
|-45,60
|Metemtur Yatırım
|3,34
|6,03
|-58,69
|Metro Holding
|1,31
|-0,76
|-37,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,62
|1,16
|-9,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|31,94
|0,31
|-25,37
|Milpa
|4,08
|-0,73
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,67
|-0,85
|-0,85
|MLP Sağlık
|26,82
|-0,15
|34,98
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,69
|1,61
|23,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,54
|0,00
|-44,81
|Mondi Tire Kutsan
|8,40
|0,48
|10,53
|Nasmed Egepol
|5,45
|0,37
|Naturel Enerji
|32,96
|0,49
|-7,18
|Naturelgaz
|7,30
|0,83
|Net Holding
|4,48
|0,00
|30,61
|Netaş Telekom.
|16,66
|0,00
|-40,67
|Niğbaş Niğde Beton
|8,15
|4,62
|-84,33
|Nuh Çimento
|35,28
|1,09
|-26,54
|Nurol GMYO
|14,88
|6,67
|104,12
|Odaş Elektrik
|1,49
|-1,97
|-49,03
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,10
|-1,65
|Orge Enerji Elektrik
|6,00
|-0,99
|30,08
|Orma Orman Mahsulleri
|27,70
|0,87
|88,18
|Osmanlı Menkul
|24,78
|0,32
|-19,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|0,56
|-23,30
|Otokar
|341,80
|-0,23
|12,33
|Oyak Çimento
|6,59
|-0,45
|-24,94
|Oyak Yat. Ort.
|7,24
|-2,95
|4,90
|Oyak Yatırım Menkul
|30,00
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,98
|-3,86
|69,43
|Özak GMYO
|4,80
|0,00
|-5,88
|Özbal Çelik Boru
|16,62
|-0,60
|153,74
|Özderici GMYO
|1,51
|0,67
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,59
|-0,65
|-15,67
|Pamel Elektrik
|58,50
|2,54
|174,39
|Panora GMYO
|6,45
|0,31
|9,87
|Papilon Savunma
|12,58
|-0,16
|-44,67
|Park Elek.Madencilik
|4,69
|1,52
|-12,66
|Parsan
|29,10
|2,97
|19,75
|Pegasus
|78,30
|1,10
|4,96
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,47
|-1,14
|-31,29
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|174,10
|-0,51
|Pera GMYO
|1,47
|0,00
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,96
|-0,95
|25,27
|Petkim
|6,17
|0,49
|23,90
|Petrokent Turizm
|3.500,20
|0,01
|286,17
|Pınar Et ve Un
|16,09
|0,12
|-26,47
|Pınar Su
|3,80
|-1,30
|-6,50
|Pınar Süt
|16,07
|0,12
|-28,74
|Plastikkart
|20,22
|0,80
|39,93
|Polisan Holding
|2,68
|0,00
|-30,29
|Politeknik Metal
|330,70
|-2,33
|-18,49
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-0,26
|-31,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,85
|-1,27
|-47,45
|QNB Finansbank
|34,80
|-0,68
|-50,53
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,26
|2,18
|Ral Yatırım Holding
|4,29
|1,42
|-3,38
|Ray Sigorta
|9,54
|0,21
|-38,25
|Reysaş GMYO
|2,72
|0,74
|-16,10
|Reysaş Lojistik
|4,83
|1,90
|-6,65
|Rhea Girişim
|1,90
|0,53
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|13,24
|-1,19
|-3,43
|Royal Halı
|3,14
|-2,48
|-8,72
|RTA Laboratuvarları
|21,62
|0,28
|-28,60
|Sabancı Holding
|10,16
|0,69
|-7,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,28
|0,28
|-33,09
|Sanel Mühendislik
|4,93
|-0,20
|44,15
|Sanifoam Sünger
|23,48
|0,69
|72,65
|Sanko Pazarlama
|9,66
|0,52
|4,23
|Saray Matbaacılık
|3,90
|2,09
|-55,53
|Sarkuysan
|12,27
|-0,57
|41,08
|Sasa Polyester
|28,36
|2,01
|89,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,78
|-1,00
|155,93
|Sekuro Plastik
|20,04
|0,70
|43,55
|Selçuk Ecza Deposu
|8,40
|0,48
|-37,46
|Selçuk Gıda
|4,45
|-0,89
|-10,64
|Selva Gıda Sanayi
|8,20
|0,00
|Senkron Güvenlik
|34,00
|2,78
|29,47
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|0,00
|-9,38
|Servet GMYO
|74,60
|0,27
|-4,85
|Seyitler Kimya
|15,21
|-2,87
|12,97
|Silverline Endüstri
|5,22
|3,37
|-39,30
|Sinpaş GMYO
|4,17
|2,21
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|5,25
|-0,57
|-40,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|0,00
|-8,87
|Söktaş
|2,86
|0,70
|-12,02
|Sönmez Filament
|36,38
|-0,27
|-48,18
|Sönmez Pamuklu
|13,99
|1,01
|-41,71
|Sumaş Suni Tahta
|84,00
|-3,17
|64,67
|Şeker Fin. Kir.
|4,79
|0,84
|-25,16
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,11
|-0,12
|13,28
|Şok Marketler Ticaret
|10,98
|0,27
|-12,02
|T. Halk Bankası
|4,41
|0,46
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,02
|-4,76
|-35,54
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,25
|-0,61
|-8,35
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|2,13
|127,92
|Tat Gıda
|9,51
|1,06
|-17,74
|TAV Havalimanları
|25,06
|-0,56
|17,65
|Taze Kuru Gıda
|190,50
|0,00
|-11,93
|Tek-Art Turizm
|1,22
|-0,81
|-39,60
|Tekfen Holding
|14,03
|0,65
|-14,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,17
|0,65
|-28,75
|Temapol Polimer Plastik
|14,17
|-0,42
|23,22
|TGS Dış Ticaret
|14,68
|-2,52
|15,50
|Tofaş Oto. Fab.
|53,00
|0,76
|71,46
|Torunlar GMYO
|3,68
|2,51
|-5,64
|Trabzon Liman
|26,76
|-0,37
|-16,69
|Trabzonspor Sportif
|3,18
|-0,93
|30,33
|Trend GMYO
|6,35
|-0,47
|-49,48
|TSKB GMYO
|3,07
|-2,85
|-36,39
|Tuğçelik
|13,11
|-1,35
|62,25
|Tukaş
|6,76
|0,45
|-30,24
|Turcas Petrol
|3,69
|-0,81
|-23,92
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,87
|1,54
|Turkcell
|15,16
|0,20
|-0,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,46
|0,00
|9,88
|Tüpraş
|127,20
|1,11
|17,78
|Türk Hava Yolları
|14,22
|0,14
|10,15
|Türk İlaç Serum
|11,50
|-1,29
|Türk Prysmian Kablo
|21,30
|-9,97
|76,58
|Türk Telekom
|7,33
|0,00
|-7,21
|Türk Traktör
|158,80
|0,32
|-6,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,40
|0,15
|20,81
|Türkiye Sigorta
|4,90
|0,41
|-20,69
|Ufuk Yatırım
|18,99
|0,26
|41,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,08
|3,29
|-3,77
|Ulusoy Elektrik
|51,30
|-0,29
|-0,10
|Ulusoy Un Sanayi
|5,31
|-0,56
|4,35
|Umpaş Holding
|1,20
|0,00
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,64
|1,23
|-29,91
|Utopya Turizm
|20,00
|0,00
|-48,45
|Uzertaş Boya
|29,00
|0,35
|-48,76
|Ülker Bisküvi
|19,24
|-0,05
|-13,79
|Ünlü Yatırım Holding
|6,15
|0,49
|Vakıf Fin. Kir.
|6,88
|-0,72
|101,88
|Vakıf GMYO
|1,50
|0,00
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,13
|-0,16
|-16,71
|Vakıflar Bankası
|3,29
|0,30
|-30,15
|Vakko Tekstil
|9,27
|-1,07
|47,93
|Vanet Gıda
|6,17
|0,00
|-20,18
|VBT Yazılım
|20,74
|-0,58
|Verusa Holding
|44,86
|0,13
|-0,49
|Verusaturk Girisim
|20,40
|2,41
|56,34
|Vestel
|24,90
|-0,16
|38,78
|Vestel Beyaz Eşya
|46,94
|-0,17
|25,58
|Viking Kağıt
|6,43
|1,58
|-28,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|0,41
|-18,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,56
|0,33
|-15,56
|Yataş
|13,40
|0,83
|-5,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,35
|1,82
|-23,86
|Yeni Gimat GMYO
|14,84
|0,27
|28,02
|Yeo Teknoloji
|76,95
|-9,95
|Yeşil GMYO
|0,93
|1,09
|-32,61
|Yeşil Yapı
|1,09
|-0,91
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.774,60
|-0,05
|-30,93
|Yonga Mobilya
|19,96
|0,00
|-33,00
|Yükselen Çelik
|5,13
|0,00
|-1,26
|Yünsa
|14,81
|-6,74
|6,61
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,53
|0,66
|-39,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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