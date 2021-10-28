Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.749,80
|2,59
|-26,54
|İş Bankası (C)
|5,63
|0,36
|-17,12
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|0,00
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,33
|-20,73
|İş Girişim
|7,95
|-1,61
|-58,05
|İş GMYO
|1,92
|-0,52
|-24,41
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|3,16
|-3,60
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,00
|-18,53
|İşbir Holding
|55,30
|0,18
|3,02
|Işık Plastik
|6,20
|0,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,23
|-1,60
|-44,84
|İz Hayvancılık Tarım
|22,94
|-0,35
|27,44
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,00
|-29,30
|İzmir Fırça
|5,99
|-0,17
|7,73
|Jantsa Jant Sanayi
|62,05
|-3,80
|49,71
|Kafein Yazılım
|20,40
|-1,35
|-4,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,28
|0,21
|Kaplamin
|25,28
|3,95
|-25,21
|Kardemir (A)
|6,46
|0,00
|8,57
|Kardemir (B)
|6,40
|-0,93
|21,44
|Kardemir (D)
|7,46
|-0,53
|29,07
|Karel Elektronik
|8,52
|-0,47
|26,70
|Karsan Otomotiv
|3,63
|-0,82
|11,69
|Karsu Tekstil
|8,34
|-0,71
|-2,46
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|22,10
|9,95
|Kartonsan
|52,45
|0,38
|-44,60
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|-0,73
|-21,49
|Kent Gıda
|179,50
|-0,28
|-49,52
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|1,19
|-35,56
|Kervan Gıda
|11,53
|-0,86
|12,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|-1,33
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,03
|1,50
|-19,12
|Kızılbük GYO
|30,00
|6,01
|Klimasan Klima
|10,41
|0,87
|23,38
|Koç Holding
|23,58
|0,08
|15,29
|Konfrut Gıda
|4,11
|0,00
|-2,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,25
|-1,21
|210,38
|Konya Çimento
|843,20
|-0,97
|-25,38
|Koray GMYO
|7,24
|-0,69
|62,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,60
|2,60
|77,49
|Koza Altın
|107,30
|2,29
|10,96
|Koza Madencilik
|16,85
|0,60
|8,78
|Körfez GMYO
|6,80
|6,75
|17,24
|Kristal Kola
|1,32
|0,76
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|32,92
|-0,96
|-10,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|254,70
|2,21
|61,92
|Kuyas Yatırım
|2,55
|0,39
|10,87
|Kütahya Porselen
|70,40
|1,15
|39,54
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,42
|-5,59
|Lider Faktoring
|3,09
|0,00
|-9,38
|Link Bilgisayar
|28,28
|-2,15
|-10,50
|Logo Yazılım
|42,50
|-1,76
|36,48
|Lokman Hekim Sağlık
|10,30
|-0,96
|45,12
|Lüks Kadife
|46,96
|-0,97
|63,54
|Makina Takım
|3,60
|4,35
|5,57
|Manas Enerji Yönetimi
|15,77
|0,45
|Margün Enerji
|8,37
|-0,48
|Marka Yatırım Holding
|4,17
|-1,18
|-35,15
|Marmaris Altınyunus
|178,30
|-1,60
|60,49
|Marshall
|246,70
|-1,28
|-19,56
|Martı GMYO
|0,91
|0,00
|-64,36
|Martı Otel
|1,66
|-2,35
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,60
|-0,44
|Mavi Giyim
|72,00
|0,21
|39,51
|Mazhar Zorlu Holding
|31,70
|-0,06
|0,70
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,34
|-0,69
|Mega Polietilen
|4,99
|-0,40
|-34,86
|Menderes Tekstil
|2,09
|3,98
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,49
|1,16
|Merit Turizm
|28,38
|-2,14
|173,96
|Merko Gıda
|4,46
|-1,11
|-48,38
|Metemtur Yatırım
|3,07
|0,00
|-62,03
|Metro Holding
|1,28
|-0,78
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,81
|1,44
|-2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|-0,58
|-26,61
|Migros Ticaret
|35,20
|0,98
|-17,76
|Milpa
|3,86
|-1,28
|-16,09
|Mistral GMYO
|4,42
|0,00
|-6,16
|MLP Sağlık
|27,12
|0,44
|36,49
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,59
|3,33
|21,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,95
|0,29
|-41,35
|Mondi Tire Kutsan
|8,72
|-5,22
|14,74
|Nasmed Egepol
|5,17
|0,00
|Naturel Enerji
|33,40
|-0,36
|-5,94
|Naturelgaz
|7,25
|0,00
|Net Holding
|4,30
|0,47
|25,36
|Netaş Telekom.
|17,32
|0,46
|-38,32
|Niğbaş Niğde Beton
|7,68
|-0,13
|-85,23
|Nuh Çimento
|43,58
|0,05
|-9,26
|Nurol GMYO
|15,60
|0,00
|113,99
|Odaş Elektrik
|1,40
|0,00
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,57
|-1,60
|Orge Enerji Elektrik
|5,96
|1,36
|29,21
|Orma Orman Mahsulleri
|28,44
|1,72
|93,21
|Osmanlı Menkul
|24,20
|0,08
|-21,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|0,00
|-23,30
|Otokar
|337,00
|-1,26
|10,75
|Oyak Çimento
|6,88
|-0,72
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|-0,58
|-0,46
|Oyak Yatırım Menkul
|29,22
|-0,20
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,06
|-0,25
|71,13
|Özak GMYO
|5,13
|0,39
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|16,67
|-1,30
|154,50
|Özderici GMYO
|1,61
|0,63
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,37
|-0,41
|-18,11
|Pamel Elektrik
|64,50
|0,08
|202,53
|Panora GMYO
|6,19
|-0,48
|5,44
|Papilon Savunma
|13,20
|-0,75
|-41,95
|Park Elek.Madencilik
|4,92
|0,82
|-8,38
|Parsan
|31,04
|-0,77
|27,74
|Pegasus
|79,65
|0,19
|6,77
|Peker GMYO
|0,96
|-1,03
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,88
|0,52
|-23,17
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|226,40
|9,96
|Pera GMYO
|1,62
|9,46
|-7,52
|Pergamon Dış Ticaret
|23,54
|-0,68
|28,43
|Petkim
|6,53
|-0,46
|31,12
|Petrokent Turizm
|3.550,00
|0,52
|291,66
|Pınar Et ve Un
|16,68
|0,91
|-23,78
|Pınar Su
|3,90
|0,52
|-4,04
|Pınar Süt
|16,07
|-3,19
|-28,74
|Plastikkart
|17,69
|-3,60
|24,19
|Polisan Holding
|2,74
|0,00
|-28,73
|Politeknik Metal
|332,90
|-1,22
|-17,95
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|0,00
|-30,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,20
|0,53
|-47,17
|QNB Finansbank
|35,20
|0,46
|-49,96
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,22
|-0,09
|Ral Yatırım Holding
|6,50
|5,01
|46,40
|Ray Sigorta
|9,56
|0,10
|-38,12
|Reysaş GMYO
|2,89
|-0,34
|-10,85
|Reysaş Lojistik
|5,13
|-0,97
|-0,85
|Rhea Girişim
|2,30
|3,60
|-38,17
|Rodrigo Tekstil
|13,37
|-1,26
|-2,48
|Royal Halı
|2,99
|0,00
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|21,26
|0,95
|-29,79
|Sabancı Holding
|11,12
|0,27
|0,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,35
|0,68
|-32,44
|Sanel Mühendislik
|4,98
|0,61
|45,61
|Sanifoam Sünger
|28,00
|3,70
|105,88
|Sanko Pazarlama
|9,71
|-1,82
|4,77
|Saray Matbaacılık
|3,90
|-0,76
|-55,53
|Sarkuysan
|18,48
|10,00
|112,48
|Sasa Polyester
|31,04
|0,39
|107,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,20
|-0,09
|149,12
|Sekuro Plastik
|19,19
|-3,18
|37,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,89
|-1,33
|-33,81
|Selçuk Gıda
|4,25
|1,19
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|10,91
|9,98
|Senkron Güvenlik
|27,40
|-0,36
|4,34
|Serve Film Prodüksiyon
|14,10
|-2,49
|-11,88
|Servet GMYO
|67,95
|-0,37
|-13,33
|Seyitler Kimya
|16,25
|0,12
|20,70
|Silverline Endüstri
|5,15
|-0,77
|-40,12
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,75
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,27
|0,57
|-40,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,58
|2,67
|-6,67
|Söktaş
|2,92
|-1,02
|-10,17
|Sönmez Filament
|26,10
|-1,73
|-50,93
|Sönmez Pamuklu
|14,33
|4,98
|-40,29
|Sumaş Suni Tahta
|85,50
|-0,06
|67,61
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|-0,20
|-23,28
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-33,11
|Şişe Cam
|8,66
|-1,37
|20,96
|Şok Marketler Ticaret
|11,10
|0,00
|-11,06
|T. Halk Bankası
|4,43
|0,23
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,98
|-2,15
|-32,45
|T.S.K.B.
|1,29
|0,00
|-26,14
|T.Tuborg
|16,04
|0,31
|-9,54
|Taç Tarım Ürünleri
|23,40
|-0,43
|122,22
|Tat Gıda
|9,57
|-3,82
|-17,22
|TAV Havalimanları
|26,58
|0,23
|24,79
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-39,11
|Tekfen Holding
|15,13
|-0,33
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,19
|-1,28
|-28,52
|Temapol Polimer Plastik
|14,24
|0,35
|23,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|192,20
|0,05
|-11,14
|TGS Dış Ticaret
|16,04
|0,12
|26,20
|Tofaş Oto. Fab.
|58,80
|0,51
|90,22
|Torunlar GMYO
|3,79
|-1,04
|-2,82
|Trabzon Liman
|29,94
|-0,73
|-6,79
|Trabzonspor Sportif
|5,42
|3,44
|122,13
|Trend GMYO
|6,44
|0,47
|-48,77
|TSKB GMYO
|2,89
|0,00
|-40,12
|Tuğçelik
|14,07
|2,78
|74,13
|Tukaş
|6,75
|0,15
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,56
|-0,56
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,12
|1,08
|Turkcell
|15,29
|-1,04
|2,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,01
|-0,93
|13,79
|Tüpraş
|139,80
|-1,06
|29,44
|Türk Hava Yolları
|14,97
|0,81
|15,96
|Türk İlaç Serum
|9,82
|-2,09
|Türk Prysmian Kablo
|22,60
|-2,67
|87,36
|Türk Telekom
|7,53
|0,13
|-4,68
|Türk Traktör
|164,90
|-3,00
|-3,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,60
|-0,21
|23,65
|Türkiye Sigorta
|4,89
|-4,31
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|21,62
|0,56
|61,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,87
|-1,78
|-8,73
|Ulusoy Elektrik
|51,25
|0,10
|-0,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,22
|-0,57
|2,58
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|-0,61
|-29,91
|Utopya Turizm
|18,98
|-0,11
|-51,08
|Uzertaş Boya
|28,78
|-1,37
|-49,15
|Ülker Bisküvi
|20,18
|-0,59
|-9,58
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|0,70
|Vakıf Fin. Kir.
|6,48
|0,31
|90,14
|Vakıf GMYO
|1,58
|-1,25
|-34,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,10
|0,00
|-17,12
|Vakıflar Bankası
|3,44
|0,29
|-26,96
|Vakko Tekstil
|9,34
|-0,11
|49,05
|Vanet Gıda
|5,80
|0,52
|-24,97
|VBT Yazılım
|20,70
|0,98
|Verusa Holding
|45,60
|-0,22
|1,15
|Verusaturk Girisim
|20,36
|-0,68
|56,04
|Vestel
|25,34
|-0,16
|41,23
|Vestel Beyaz Eşya
|6,15
|-0,16
|38,56
|Viking Kağıt
|6,31
|-0,94
|-29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|2,63
|-8,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,42
|-0,07
|-15,95
|Yataş
|13,36
|-0,67
|-5,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,22
|-1,53
|-26,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,07
|0,20
|30,00
|Yeo Teknoloji
|68,20
|3,33
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,07
|-0,93
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.100,00
|-35,26
|Yonga Mobilya
|19,49
|-0,05
|-34,57
|Yükselen Çelik
|5,26
|0,38
|1,24
|Yünsa
|11,52
|-1,45
|-17,07
|Ziraat GMYO
|2,00
|9,89
|Zorlu Enerji
|1,64
|-1,20
|-35,15
(Son)
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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