Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.749,802,59-26,54
İş Bankası (C)5,630,36-17,12
İş Bankası (Kur.)370.000,000,00-2,63
İş Fin.Kir.3,060,33-20,73
İş Girişim7,95-1,61-58,05
İş GMYO1,92-0,52-24,41
İş Y. Men. Değ.16,003,16-3,60
İş Yat. Ort.2,740,00-18,53
İşbir Holding55,300,183,02
Işık Plastik6,200,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,23-1,60-44,84
İz Hayvancılık Tarım22,94-0,3527,44
İzmir Demir Çelik2,340,00-29,30
İzmir Fırça5,99-0,177,73
Jantsa Jant Sanayi62,05-3,8049,71
Kafein Yazılım20,40-1,35-4,40
Kalekim Kimyevi Maddeler14,280,21

Kaplamin25,283,95-25,21
Kardemir (A)6,460,008,57
Kardemir (B)6,40-0,9321,44
Kardemir (D)7,46-0,5329,07
Karel Elektronik8,52-0,4726,70
Karsan Otomotiv3,63-0,8211,69
Karsu Tekstil8,34-0,71-2,46
Kartal Yenilenebilir Enerji22,109,95

Kartonsan52,450,38-44,60
Katmerciler Ekipman1,36-0,73-21,49
Kent Gıda179,50-0,28-49,52
Kerevitaş Gıda4,241,19-35,56
Kervan Gıda11,53-0,8612,65
Kervansaray Yat. Holding0,74-1,33-41,27
Kiler GMYO2,031,50-19,12
Kızılbük GYO30,006,01

Klimasan Klima10,410,8723,38
Koç Holding23,580,0815,29
Konfrut Gıda4,110,00-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,25-1,21210,38
Konya Çimento843,20-0,97-25,38
Koray GMYO7,24-0,6962,70
Kordsa Teknik Tekstil27,602,6077,49
Koza Altın107,302,2910,96
Koza Madencilik16,850,608,78
Körfez GMYO6,806,7517,24
Kristal Kola1,320,76-56,79
Kron Telekomünikasyon32,92-0,96-10,64
Kuştur Kuşadası Turizm254,702,2161,92
Kuyas Yatırım2,550,3910,87
Kütahya Porselen70,401,1539,54
Kütahya Şeker Fabrikası31,42-5,59

Lider Faktoring3,090,00-9,38
Link Bilgisayar28,28-2,15-10,50
Logo Yazılım42,50-1,7636,48
Lokman Hekim Sağlık10,30-0,9645,12
Lüks Kadife46,96-0,9763,54
Makina Takım3,604,355,57
Manas Enerji Yönetimi15,770,45

Margün Enerji8,37-0,48

Marka Yatırım Holding4,17-1,18-35,15
Marmaris Altınyunus178,30-1,6060,49
Marshall246,70-1,28-19,56
Martı GMYO0,910,00-64,36
Martı Otel1,66-2,35-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım22,60-0,44

Mavi Giyim72,000,2139,51
Mazhar Zorlu Holding31,70-0,060,70
Meditera Tıbbi Malzeme34,34-0,69

Mega Polietilen4,99-0,40-34,86
Menderes Tekstil2,093,98-32,36
Mercan Kimya10,491,16

Merit Turizm28,38-2,14173,96
Merko Gıda4,46-1,11-48,38
Metemtur Yatırım3,070,00-62,03
Metro Holding1,28-0,78-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,811,44-2,77
Metro Yatırım Ortaklığı1,71-0,58-26,61
Migros Ticaret35,200,98-17,76
Milpa3,86-1,28-16,09
Mistral GMYO4,420,00-6,16
MLP Sağlık27,120,4436,49
MMC San. ve Tic. Yat.5,593,3321,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,950,29-41,35
Mondi Tire Kutsan8,72-5,2214,74
Nasmed Egepol5,170,00

Naturel Enerji33,40-0,36-5,94
Naturelgaz7,250,00

Net Holding4,300,4725,36
Netaş Telekom.17,320,46-38,32
Niğbaş Niğde Beton7,68-0,13-85,23
Nuh Çimento43,580,05-9,26
Nurol GMYO15,600,00113,99
Odaş Elektrik1,400,00-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,57-1,60

Orge Enerji Elektrik5,961,3629,21
Orma Orman Mahsulleri28,441,7293,21
Osmanlı Menkul24,200,08-21,29
Ostim Endüstriyel Yat1,790,00-23,30
Otokar337,00-1,2610,75
Oyak Çimento6,88-0,72-21,64
Oyak Yat. Ort.6,87-0,58-0,46
Oyak Yatırım Menkul29,22-0,20

Oylum Sınai Yatırımlar8,06-0,2571,13
Özak GMYO5,130,390,59
Özbal Çelik Boru16,67-1,30154,50
Özderici GMYO1,610,63-27,48
Özerden Plastik7,37-0,41-18,11
Pamel Elektrik64,500,08202,53
Panora GMYO6,19-0,485,44
Papilon Savunma13,20-0,75-41,95
Park Elek.Madencilik4,920,82-8,38
Parsan31,04-0,7727,74
Pegasus79,650,196,77
Peker GMYO0,96-1,03-58,96
Penguen Gıda3,880,52-23,17
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım226,409,96

Pera GMYO1,629,46-7,52
Pergamon Dış Ticaret23,54-0,6828,43
Petkim6,53-0,4631,12
Petrokent Turizm3.550,000,52291,66
Pınar Et ve Un16,680,91-23,78
Pınar Su3,900,52-4,04
Pınar Süt16,07-3,19-28,74
Plastikkart17,69-3,6024,19
Polisan Holding2,740,00-28,73
Politeknik Metal332,90-1,22-17,95
Prizma Press Matbaacılık3,820,00-30,29
QNB Finans Fin. Kir.66,200,53-47,17
QNB Finansbank35,200,46-49,96
QUA Granite Hayal Yapı11,22-0,09

Ral Yatırım Holding6,505,0146,40
Ray Sigorta9,560,10-38,12
Reysaş GMYO2,89-0,34-10,85
Reysaş Lojistik5,13-0,97-0,85
Rhea Girişim2,303,60-38,17
Rodrigo Tekstil13,37-1,26-2,48
Royal Halı2,990,00-13,08
RTA Laboratuvarları21,260,95-29,79
Sabancı Holding11,120,270,85
Safkar Ege Soğutmacılık7,350,68-32,44
Sanel Mühendislik4,980,6145,61
Sanifoam Sünger28,003,70105,88
Sanko Pazarlama9,71-1,824,77
Saray Matbaacılık3,90-0,76-55,53
Sarkuysan18,4810,00112,48
Sasa Polyester31,040,39107,15
Say Yenilenebilir Enerji21,20-0,09149,12
Sekuro Plastik19,19-3,1837,46
Selçuk Ecza Deposu8,89-1,33-33,81
Selçuk Gıda4,251,19-14,66
Selva Gıda Sanayi10,919,98

Senkron Güvenlik27,40-0,364,34
Serve Film Prodüksiyon14,10-2,49-11,88
Servet GMYO67,95-0,37-13,33
Seyitler Kimya16,250,1220,70
Silverline Endüstri5,15-0,77-40,12
Sinpaş GMYO4,030,75-3,59
Smartiks Yazılım5,270,57-40,52
Sodaş Sodyum Sanayii24,582,67-6,67
Söktaş2,92-1,02-10,17
Sönmez Filament26,10-1,73-50,93
Sönmez Pamuklu14,334,98-40,29
Sumaş Suni Tahta85,50-0,0667,61
Şeker Fin. Kir.4,91-0,20-23,28
Şekerbank1,010,00-33,11
Şişe Cam8,66-1,3720,96
Şok Marketler Ticaret11,100,00-11,06
T. Halk Bankası4,430,23-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,98-2,15-32,45
T.S.K.B.1,290,00-26,14
T.Tuborg16,040,31-9,54
Taç Tarım Ürünleri23,40-0,43122,22
Tat Gıda9,57-3,82-17,22
TAV Havalimanları26,580,2324,79
Tek-Art Turizm1,230,00-39,11
Tekfen Holding15,13-0,33-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,19-1,28-28,52
Temapol Polimer Plastik14,240,3523,83
Tetamat Gıda Yatırımları192,200,05-11,14
TGS Dış Ticaret16,040,1226,20
Tofaş Oto. Fab.58,800,5190,22
Torunlar GMYO3,79-1,04-2,82
Trabzon Liman29,94-0,73-6,79
Trabzonspor Sportif5,423,44122,13
Trend GMYO6,440,47-48,77
TSKB GMYO2,890,00-40,12
Tuğçelik14,072,7874,13
Tukaş6,750,15-30,34
Turcas Petrol3,56-0,56-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık12,121,08

Turkcell15,29-1,042,51
Tümosan Motor ve Traktör16,01-0,9313,79
Tüpraş139,80-1,0629,44
Türk Hava Yolları14,970,8115,96
Türk İlaç Serum9,82-2,09

Türk Prysmian Kablo22,60-2,6787,36
Türk Telekom7,530,13-4,68
Türk Traktör164,90-3,00-3,21
Türker Proje Gayrimenkul139,60-0,2123,65
Türkiye Sigorta4,89-4,31-20,85
Ufuk Yatırım21,620,5661,34
Ulaşlar Turizm Yat.3,87-1,78-8,73
Ulusoy Elektrik51,250,10-0,19
Ulusoy Un Sanayi5,22-0,572,58
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,64-0,61-29,91
Utopya Turizm18,98-0,11-51,08
Uzertaş Boya28,78-1,37-49,15
Ülker Bisküvi20,18-0,59-9,58
Ünlü Yatırım Holding5,720,70

Vakıf Fin. Kir.6,480,3190,14
Vakıf GMYO1,58-1,25-34,13
Vakıf Yat. Ort.6,100,00-17,12
Vakıflar Bankası3,440,29-26,96
Vakko Tekstil9,34-0,1149,05
Vanet Gıda5,800,52-24,97
VBT Yazılım20,700,98

Verusa Holding45,60-0,221,15
Verusaturk Girisim20,36-0,6856,04
Vestel25,34-0,1641,23
Vestel Beyaz Eşya6,15-0,1638,56
Viking Kağıt6,31-0,94-29,89
Yapı ve Kredi Bank.2,732,63-8,91
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,42-0,07-15,95
Yataş13,36-0,67-5,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,22-1,53-26,82
Yeni Gimat GMYO15,070,2030,00
Yeo Teknoloji68,203,33

Yeşil GMYO0,901,12-34,78
Yeşil Yapı1,07-0,93-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme10.100,00

-35,26
Yonga Mobilya19,49-0,05-34,57
Yükselen Çelik5,260,381,24
Yünsa11,52-1,45-17,07
Ziraat GMYO2,009,89

Zorlu Enerji1,64-1,20-35,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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