Ariva coin (ARV) nedir? Ariva coin ne zaman çıktı? Güncel Ariva coin yorum ve grafiği!

Ariva bugünkü fiyatı ₺0,008534 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺66.781.476 TRY. Ariva son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #609, piyasa değeri ₺435.538.914 TRY. Dolaşımdaki arz 51.033.349.029 ARV coin ve maksimum seviyede. 100.000.000.000 ARV coin.

ARİVA COİN NEDİR?

Ariva ya da kısaltılmasıyla ARV yakın gelecekte küresel ve yerel turizm ve seyahat ağlarında aktif kullanım için üretilmiştir. Proje, üyelerin önceki gezginlerin deneyimleri ve paylaşımları ışığında küresel ve yerel turizm hizmet sağlayıcıları ile buluşabilecekleri, Cryptocurrency ile rezervasyon yapabilecekleri ve hem rezervasyonlarından hem de değerli içerik paylaşımlarından kripto para kazanabilecekleri, dünya çapında bir B2C seyahat & turizm ağıdır.

Ariva, dünya ekonomisinin en yüksek hacimli sektörlerinden biri olan turizm ve seyahat işlemlerinde uluslararası yüksek hacimli para transferlerinin pahalı maliyetlerini ve Swift işlem karmaşıklığını ortadan kaldırmak için üretildi. Ana hedeflerinden biri, hedef ülkede yerel para biriminin kullanılmasından kaynaklanan karmaşıklığı ve zorluğu ortadan kaldırmaktır.

ARV, kripto para cüzdanından dünyanın her ülkesinde güvenle harcanabilen, nakit veya banka kartı taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran yakın geleceğin turizm kripto para birimidir.

