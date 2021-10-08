Arıcılar desteklenirse tüm dünyaya yetecek propolis üretilebilir

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu coğrafyasının zengin endemik bitki çeşitliliği ile başta bal olmak üzere propolis, arı sütü, polen ve arı ekmeği gibi birçok ürünün üretimi için yüksek potansiyel taşıdığını belirterek, "Arıcılar yeterli desteği görürse, tüm dünyaya yetecek propolis üretimi bile gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Güvenilir Ürün Platformu açıklamasında görüşlerine yer verilen Samancı, uzun yıllardır arı ürünleri sektöründe çalıştığını ve oğlunda yaşadıkları bir bağışıklık problemi sonrasında propolis ve arı sütü ile tanıştığını belirtti.

Türkiye'de propolis üretilmediğini, Çin'den gelen katkılı ürünler olduğunu öğrendiklerini aktaran Samancı, "İlerleyen süreçte ülkemizde de saf Anadolu propolisi özütlenmeye ve inovatif arı ürünleri olarak sofralara ulaştırılmaya başlandı. Bu üretim süreci Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile gerçekleştiriliyor.

özleşmeli Arıcılık Modeli hem üreticilerimiz için alım garantisi hem de sürdürülebilir üretim koşulları sağlıyor. Firmaların bu model ile çalışması teşvik edilmeli. Yangın sonrasında arıcılarımızın sektörde varoluşunun devamı için de teşvik çok önemli. Tabii ki bu modelin uygulanması için uygun koşullar muhakkak sağlanmalı. Kaybedilen bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği el birliğiyle geri kazandırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Sözleşmeli Arıcılık Modeli kapsamında arı zehri üretimi de başladı"

Samancı, Türkiye'de propolis ve diğer arı ürünlerinin tebliğinin oluşturulması konusunda eksiklik olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz arıcılık faaliyetleri için elverişli bir coğrafya, fakat bu faaliyetlerin teşvikinden de önemlisi bir tebliğin olmaması. Arı ürünleri alanında sıklıkla sahtecilik görülebiliyor. Bu durumun önüne geçmek adına öncelikle kontrollü üretim ve ürünlerin pazara girişi sağlanmalı. Anadolu coğrafyası zengin endemik bitki çeşitliliği ile başta bal olmak üzere propolis, arı sütü, polen ve arı ekmeği gibi birçok ürünün üretimi için yüksek potansiyel taşıyor. Arıcılar yeterli desteği görürse, tüm dünyaya yetecek propolis üretimi bile gerçekleştirebilir.

Ülkemizde Sözleşmeli Arıcılık Modeli kapsamında arı zehri üretimi de başladı. Bu gelişmenin beraberinde arı zehri ve diğer arı ürünlerini içeren doğal cilt bakım formülleri geliştiriliyor. Arı zehri bileşimindeki amino asit ve peptidler sayesinde; cilt kırışıklıklarını azaltırken, cilde dolgunluk ve bakım sağlıyor. Tüm bu ürünlerin yanında çam balımız da bir o kadar değerli ve faydalı. Dünyaca ünlü Manuka balı ile ülkemizden elde edilen çam balının karşılaştırıldığı çalışmada, çam balının 3 kat daha fazla antioksidan, antibakteriyel ve antifungal aktivite gösterdiği ortaya çıktı. Anadolu coğrafyasında arıcılık faaliyetleri kesinlikle daha çok desteklenmeli. Arı sütü, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin birçok sağlık faydası olduğunu biliyorduk. Son çalışmalar gösteriyor ki cilt üzerinde de kırışıklık, leke ve akne problemleri için faydalı doğal bileşenler."

"Arı sütü değerli bir bileşen"

Arı sütünün hem cilt sağlığında hem de beslenmede etkili değerli bir bileşen olduğunu belirten Samancı, içeriğinde bulunan ve arı sütüne özgü olan 10 HDA bileşeni ile ciltte kolajen sentezinin desteklendiğini kaydetti.

Samancı, "Enerji ve performansı destekleyen arı sütü, üreme sisteminde de faydalı bir besindir. Arı ekmeği, polenin fermentasyonu ile ortaya çıkan probiyotik arı ürünü, yararlı mikroorganizmalardan zengin bir besin. Enerji ve zindeliğin sağlanması, sindirim sisteminin desteklenmesinde yararlanılmaktadır. Polen ise zengin vitamin ve mineral içeriğiyle sindirim sistemini düzenlemeye, bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Pandemi sürecinde tüketimi dikkat çeken propolis ve polen ile yürütülen bilimsel çalışmalarda, koronavirüs enfeksiyonu üzerinde olumlu etkiler sağladığını gördük. Anadolu propolisi ile yürütülen klinik çalışmalar devam ediyor, ilerleyen dönemde olumlu etkilerini gösteren yayınlar artacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de Sözleşmeli Arıcılık Modeli'nin modern arıcılık faaliyetleri için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Sözleşmeli arıcılara eğitimlerin verildiğini, malzeme temin edildiğini ve alım garantisi verildiğini aktaran Şahin, "Sürdürülebilir üretim ve ekonomi için çok değerli olan bu iş modeli yaygınlaşmalı. Ülkemizde arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla arıcılarımıza kredi desteği sağlanmalı. Ekipman ve eğitim desteğiyle Anadolu'daki vatandaşlarımız desteklenmeli, teşvik edilmeli. Bu noktada devletin kovan ve kovanların taşınması konusunda mazot desteği sağlaması büyük yarar sağlayacaktır. Böylelikle ülkemizde arıcılık faaliyetleri hız kazanacaktır." ifadelerini kullandı.