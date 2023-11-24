Zonguldak BEÜ TENMAK Enerji Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), enerji alanındaki önemli konuların ele alındığı TENMAK Enerji Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, enerjinin ülkelerin kalkınması için kritik bir unsur olduğu vurgulandı ve Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji payını artırma hedefine dikkat çekildi. Zonguldak'ın enerji ve lojistik üssüne dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlayan Zonguldak BEÜ, bölgenin enerji ve lojistik açıdan stratejik bir konumda olduğunu belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), enerji alanındaki önemli konuların ele alındığı TENMAK Enerji Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırmaları Kurumu (TENMAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Uğur Çevik, yaptığı konuşmada, enerjinin ülkelerin kalkınması için kritik bir unsur olduğunu belirterek, küreselleşme olgusunun enerji alanında etkili olduğunu vurguladı.

Çevik, Türkiye'nin, enerji politikası çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji payını artırma hedefine dikkat çekti.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de üniversitenin enerji odaklı faaliyetlerine değinerek, Zonguldak'ın enerji ve lojistik üssüne dönüşmesine katkı sağlamamayı amaçladıklarını anlattı.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin Zonguldak'ı ön plana çıkardığına işaret eden Özölçer, bölgenin enerji ve lojistik açıdan stratejik bir konumda olduğunu kaydetti.

Özlöçer, şöyle konuştu:

"Bir toplumun refah seviyesine doğrudan etki eden enerji, ülkelerin kalkınması için en önemli unsurların başında gelmektedir. Günümüz dünyasında küreselleşme olgusunun her alanda hissedilen etkilerini en çok da enerji alanında görmek mümkündür. Enerji noktalarının geçiş noktasında konumlanmış olan ülkemiz, son yıllarda gerçekleştirilen çeşitli projelerle Cumhuriyet'imizin 100. yılında ' Türkiye Yüzyılı' atılımını gerçekleştirdi. Bu atılımla beraber dünyanın en büyükleri arasına yükselmek için pek çok alanda gereken altyapıyı sağlamıştır."

Programda, slayt gösterimlerinin ardından enerji alanında çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörü Ahmet Yener, Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Bahadır Saygı, Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Hayati Çetin, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.