ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den 10 Kasım mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ' 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Özölçer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği günü, yani 10 Kasım'ı bir kez daha birlikte anıyoruz. Bu önemli gün, sadece bir tarih değil, aynı zamanda milli bir hafıza, birbirimize olan sorumluluğumuzun ve vatan sevgimizin bir ifadesidir. Bugün, bu büyük lideri saygı, minnet ve rahmetle anarken, onun izinde yürüyen bir nesil olarak üzerimize düşen sorumlulukları da hatırlamalıyız. Atatürk'ün hedeflediği çağdaş, bilimsel ve demokratik Türkiye'yi inşa etme görevini her birimiz, kendi alanlarımızda en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, bilgiye ve bilime verdiğimiz önemle, gençlerimizi çağın ihtiyaçlarına uygun, donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye devam ediyoruz. Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle aydınlanmış bir geleceğe olan inancımızı koruyor, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için azimle çalışıyoruz. Bu vesileyle, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, sonsuzluğa intikal edişinin 85. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum. Sonsuz minnet ve saygılarımla" - ZONGULDAK