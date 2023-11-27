Türkiye'deki Gençlerin İngilizceye Bakışı Araştırması Açıklandı

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin yalnızca yüzde 13'ü İngilizce seviyelerini 'çok iyi' bulduklarını ifade etti. Araştırmada ayrıca gençlerin İngilizce bilmenin staj veya iş bulmalarını kolaylaştıracağına inandıkları ortaya çıktı.

Türkiye'de gençlerin İngilizceye bakışını araştırma çalışmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, araştırmaya 140 üniversiteden 704 öğrenci katıldı. Gençlerin yalnızca yüzde 13'ü İngilizce seviyelerini 'çok iyi' bulduğunu söyledi.

Dünya çapında 180'den fazla ülkede ve 9 bin lokasyonda İngilizce değerlendirme süreçlerinin standartlaştırılması için çalışan ve TOEIC, TOEFL ve GRE testlerinin resmi sağlayıcısı ETS Global, 'Gençlerin İngilizceye Bakışı' isimli bir araştırma yaparak sonuçlarını yayımladı.

140 üniversitede, 145 farklı bölümde öğrenimine devam eden 704 öğrenciyle yürütülen araştırmada, üniversite hazırlık ile 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine farklı sorular yöneltildi. Mühendislik, işletme, iktisat, psikoloji, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi bölümlerin öne çıktığı araştırma, öğrencilerin İngilizce seviyelerine ilişkin değerlendirmeleriyle başladı. Buna göre Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yalnızca yüzde 13,19'u İngilizce seviyelerini çok iyi bulduklarını ifade ederken, 'iyi' bulanların oranı yüzde 36,44 olarak ölçüldü.

Gençlerin İngilizce seviyelerini çoğunlukla iyi veya orta olarak tanımladıklarına dikkat çeken ETS Global Türkiye Ülke Müdürü Akhan Özten, "Seviyelerini 'orta altı' olarak değerlendiren öğrencilerin oranının yüzde 14,20 olduğunu görüyoruz. Öte yandan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, İngilizcelerini geliştirmeleri gerektiği bilinciyle plan yapıyor. Yüzde 85'inin yazın İngilizce seviyelerini geliştirmek için bir planı var" dedi.

ETS Global'in araştırması kapsamında yöneltilen "İngilizce bilmenin staj veya iş bulmanı kolaylaştıracağını düşünüyor musun?" sorusuna, öğrencilerin yüzde 97'si "evet" yanıtını verdi. Gençlerin neredeyse tamamında İngilizcenin iş hayatındaki ve akademik yaşamdaki önemine dair bilinç olduğunu belirten Özten, "Bunun bir sebebi de gençlerin gelecek planları. Zira araştırmaya katılan 10 gençten yaklaşık 9'u (%87), üniversiteden sonra yurt dışına gitmek istiyor. Mühendislik bölümlerinde okuyan gençlerde de bu oran yüzde 89 olarak ölçülüyor. Üniversiteden sonra yurt dışına gitme isteğinin nedenleri arasında ise kariyer öne çıkıyor. 2 gençten biri (%51,35) 'kariyer için' yurt dışına gitmeyi planladığını söylüyor" diye konuştu.

ERASMUS TERCİHİ ALMANYA

Araştırması kapsamında, üniversite ikinci sınıf öğrencilerine Erasmus'a gitmek isteyip istemedikleri de soruldu. Öğrencilerin yüzde 67'si Erasmus'a gitmek istediklerini belirtirken, ülke tercihleri arasında başı Almanya çekti. Almanya'yı Birleşik Krallık, Polonya, Hollanda ve İspanya izledi.

Araştırmanın, öğrencilerin İngilizce dil yetkinlik seviyelerini değerlendirmeleri ve gelecekleri için ne kadar önem verdikleri açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özten, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Türkiye'deki üniversite öğrencileri, İngilizce başta olmak üzere yabancı dil öğrenimini gelecekteki başarılarıyla ilişkilendiriyor. Ayrıca Türk gençleri arasında küresel yetenek havuzlarına ilgi de her geçen yıl artıyor. Ana dili İngilizce olmayanlar için standartlaştırılmış test ve öğrenme çözümler sunan, TOEIC ve TOEFL gibi profesyonel ve akademik İngilizce yetkinliklerinin ölçümünde küresel standart kabul edilen sınavların resmi sağlayıcısı ETS Global olarak, dünyanın en büyük organizasyonlarının doğru dil yetkinliklerine sahip adaylarla buluşmasını kolaylaştırıyoruz. İnsanları ve kurumları başarıya ulaştırmak için çalışıyoruz. Türkiye'deki gençlerin İngilizceye bakışını özetlediğimiz bu araştırmanın herkes için faydalı olmasını dileriz."