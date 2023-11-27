Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde istiklal marşı törene geç kalan 3 öğrenci, marşın okunduğunu duyunca saygı duruşuna geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Siverek'te törene geç kalan 3 öğrenci istiklal marşı okununca saygı duruşunda bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde istiklal marşı törene geç kalan 3 öğrenci, marşın okunduğunu duyunca saygı duruşuna geçti, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Siverek Çıkrık Mahallesi'nde kaydedilen ve görenlerin içini ısıtan görüntülerde, 3 öğrenci her pazartesi yapılan istiklal marşı törenine geç kaldı. Okul bahçesi dışındayken, istiklal marşı törenin başlaması üzerine, öğrenciler saygı duruşuna geçerek istiklal marşına eşlik etti.

O anlar cep telefonu ile kaydedildi

Öğrencilerin, istiklal marşı başlaması üzerine saygı duruşuna geçmeleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Marşın sonuna kadar saygı duruşunda bulunan ve eşlik eden öğrenciler, marş bittikten sonra okula gitti.

O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, ' işte gençlik, yeni gençlik' demekten kendini alamadı.