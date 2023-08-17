Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri Yeni Döneme Hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde dersler YKS'ye hazırlanacak öğrenciler için 21 Ağustos'ta, LGS'ye hazırlanacak öğrenciler için ise 4 Eylül'de başlayacak. Yeni dönem öncesi kurs merkezi sorumluları ve rehberlik öğretmenleri ile yapılan değerlendirme toplantısında hem yeni dönem ders başlangıç tarihleri hem de öğrenciler için tüm yıl boyunca yapılacak sosyal etkinlikler planlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde dersler Yks'ye hazırlanacak öğrenciler için 21 Ağustos'ta, Lgs'ye hazırlanacak öğrenciler için ise 4 Eylül'de başlayacak. Yeni dönem öncesi kurs merkezi sorumluları ve rehberlik öğretmenleri ile yapılan değerlendirme toplantısında hem yeni dönem ders başlangıç tarihleri hem de öğrenciler için tüm yıl boyunca yapılacak sosyal etkinlikler planlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri yeni döneme hazırlanıyor. Bu kapsamda Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde, bir önceki yılın değerlendirildiği ve yeni eğitim-öğretim yılının planlandığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Tüm kurs merkezlerinin sorumluları ve rehberlik öğretmenlerinin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında hem derslerin başlayacağı tarih hem de yıl boyunca öğrenciler için yapılacak sosyal etkinlikler planlandı.

Toplantıda geçen eğitim yılının istatistiki verileri de paylaşılarak, yapılan sosyal etkinliklerin öğrenci üzerindeki olumlu etkileri konuşuldu. Yeni eğitim-öğretim yılının hedeflerine de değinilen toplantıda, sosyal etkinliklerin ve veli ziyaretlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

2022 yılında yapılan Yks'de ilk 5 bine Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri'nde hazırlanan öğrencilerden 17'si girerken, 2023 yılında bu sayı 23'e çıktı. 2022 yılında yapılan Yks'de ilk 10 binde 32 öğrenci yer alırken, 2023 yılında bu sayı 44 oldu. 2022 yılında yapılan Yks'de ilk 50 bine giren öğrenci sayısı ise 151 iken, 2023 yılında bu sayı 218'e yükseldi.

Kurs Merkezleri'nde Lgs'ye hazırlanan öğrencilerden 2022 yılında 44'ü Fen Lisesi'ni, 58'i Anadolu Lisesi'ni kazanırken, 2023 yılına gelindiğinde Fen Lisesi'ni kazanan öğrenci sayısı 134'e, Anadolu Lisesi'ni kazanan öğrenci sayısı ise 116'ya yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteğin ve emeğin karşılığını, öğrencilerin elde ettiği başarılarla ve güzel sonuçlarla aldıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Geçen yıl Lgs'de 44 öğrencimize Fen Lisesi'ni kazandırmıştık. Bu yıl bu sayıyı 134'e yükselterek, başarımızı daha ileriye götürdük. Aynı şekilde Yks'de geçen yıl ilk 50 bin de 151 öğrencimiz varken, bu yıl bu sayıyı 218'e çıkardık. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Tüm kurs sorumluları ve rehber öğretmenlerle birlikte yeni eğitim ve öğretim yılını planladıklarını kaydeden Karakuş, gelecek 1 yıl boyunca neler yapacakları konusunda konuştuklarını belirterek, şunları söyledi:

"Her ay hangi etkinliği, ne zaman yapacağımızı konuştuk. Çünkü başarının plansız gelmeyeceğini biliyoruz. Bizler hazır bir şekilde 21 Ağustos'ta YKS öğrencilerimizi derslerine başlatıyoruz. LGS Kurs Merkezlerimizde de öğrencilerimizin dersleri 4 Eylül'de başlayacak. Bunun planını yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."