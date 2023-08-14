Konyaaltı Belediyesi'nin Atıl Kitap Toplama Kampanyası Öğrencilere Yarar Sağlıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin "Atıl Kitap Toplama Kampanyası" kapsamında ücretsiz test kitaplarından yararlanan Barış Boran Ceyhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık alanında Türkiye 192'ncisi, Hasan Meriç Akbaba ise YKS sayısal alanında Türkiye 707'ncisi oldu.

Kitap fiyatlarındaki artış nedeniyle test kitaplarına ulaşmakta güçlük çeken öğrenciler için harekete geçen Konyaaltı Belediyesi, gerçekleştirdiği "Atıl Kitap Toplama Kampanyası" ile yeni başarılara imza atıyor. Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesindeki Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'nin ücretsiz test kitabı kampanyasından yararlanan Barış Boran Ceyhan YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 192.'si, Hasan Meriç Akbaba ise YKS sayısal alanında Türkiye 707.'si oldu.

Sınava hazırlık sürecinde Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'nden yararlandığını aktaran Barış Boran Ceyhan, şöyle konuştu:

"KİTAP FİYATLARI SON DÖNEMDE OLDUKÇA ARTTI"

"Eşit ağırlık alanında Türkiye 192.'si oldum. Gerek burada derslerime çalıştım, gerekse belediyenin bizlere sunduğu ücretsiz kitap kampanyasından yararlandım. Bu kampanya çok önemli. Çünkü kitap fiyatları son dönemde oldukça arttı. Konyaaltı Belediyesi ücretsiz bir şekilde test kitaplarından yararlanmamızı sağladı. Tüm arkadaşlarımın da kütüphaneye gelerek bu kitaplardan yararlanmasını öneriyorum. Konyaaltı Belediye'mize ve Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Semih Esen'e bize sunduğu imkan için teşekkür ederiz."

Ceyhan, sınav sonucuyla OrtaDoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'ne girmek istediğini söyledi.

YKS sayısal alanında Türkiye 707.'si olan Hasan Meriç Akbaba da şunları dile getirdi:

"Çalışma sürecimde Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'nden yararlandım. Buradan ücretsiz kitap edinmiştim. O edindiğim kitapların çalışmamda çok faydası oldu. Bu imkanı bize sağlayan Konyaaltı Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı'mız Semih Esen'e teşekkür ederim. Bu sene sınava girecek arkadaşlarıma da buradan destek almasını öneririm. Burada kitaplara ulaşabilirler ve çalışabilirler."

Hasan Meriç Akbaba da ODTÜ Elektrik-Elektronik Bölümü'nde eğitim almak istediğini vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün geçen yıl başlattığı kampanyayı hem evlerde atıl durumda olan kitapların değerlendirilmesi hem de kitap fiyatlarının yüksekliği nedeniyle zorlanan öğrencilere kitaplara ulaştırabilmek adına düzenlediklerini söyledi. Kampanyanın başarılı sonuçlara ulaşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Esen, "Barış ve Meriç'in Türkiye dereceleriyle gururlandık. Kendilerini başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimiz kütüphanemizden test kitaplarını ücretsiz alabildikleri gibi kütüphanemizin imkanlarından da yararlanabilirler" dedi.

KOSHİM Sorumlusu Cem Yılmazer de şunları söyledi:

"Bu kampanya ile evde kullanılmayan özellikle test kitaplarını alıyoruz. Hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış kitapları ayırarak kütüphanemize gelen öğrencilerimize ücretsiz veriyoruz. Bu şekilde kütüphanemizden yararlanan Meriç ve Barış Türkiye'de derece yaptılar. Bizler de onların başarılarıyla mutlu olduk. Tüm öğrencilerimizi pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan kütüphanemize bekliyoruz."

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Yılmazer, onlara kitap hediye etti.

KİTAPLAR EVLERDEN ALINIYOR

Kampanya kapsamında evlerde kullanılmayan kitaplar belediye ekipleri tarafından evlerden toplanarak Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'ne getiriliyor. Burada hiç kullanılmamış ve ya az kullanılmış olan kitaplar ayrılıyor. Kütüphaneye gelen gençlere test kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Halk Masa'yı (0242) 245 55 00 numaralı telefondan arayarak konuyla ilgili bilgi alabilecek.