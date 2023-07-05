Konyaaltı Belediyesi LGS öğrencilerine ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor

Konyaaltı Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi'ne ( Lgs ) giren ve lise tercihi yapacakn öğrencilere KONSEM Etüt Merkezi bünyesinde ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, lise tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. LGS'ye giren ve lise tercihi yapacak öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi KONSEM Etüt Merkezi'nden yararlanabiliyor.

Öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için böyle bir hizmet verdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı zamanda öğrencileri sınava da hazırladıklarını dile getirdi. Uzun bir maratonun ardından hayallerindeki okulu kazanabilmeleri için tercih döneminde de öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Başkan Esen, şunları söyledi:

"Biz KONSEM Etüt Merkezi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ücretsiz kurs eğitimi veriyor, onları istedikleri lise ve üniversiteye hazırlıyoruz. Uzun eğitim sürecinden sonra sınava giren öğrencilerimize bu kez tercih sürecinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kısacası A'dan Z'ye her aşamada öğrencilerimizin yanındayız."

Öğrencilerin yanlış tercihte bulunmasını engellemek için ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediyesi KONSEM Etüt Merkezi Rehber Öğretmeni Hande Geyikçi de tercih sürecinin en az sınav kadar önemli olduğunu söyledi. 3 Temmuz itibarıyla başlayan tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini aktaran Geyikçi, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizi aileleriyle birlikte kurumumuza davet ediyoruz. Geldiklerinde öncelikle tercih sürecinin aşamalarını ve tercih yaparken dikkat etmeleri gereken hassas noktaları anlatıyoruz. Dolayısıyla bu konularda da öğrencilerimizi ve ailelerini bilinçlendiriyoruz. Daha sonra öğrencinin yüzdelik dilimini baz alan ve hedeflediği üniversite tercihine göre bir tercih listesi hazırlayıp birlikte değerlendiriyoruz."

KONSEM Etüt Merkezi'nde daha önce ablasının eğitim alarak istediği liseyi kazandığını paylaşan Elif Ece Erdoğan, ücretli dershanelere giden arkadaşlarıyla aynı eğitimi ücretsiz bir şekilde aldığı için Etüt Merkezi ve öğretmenlerinden çok memnun olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 1 yıldır burada eğitim aldığını ve bu eğitim sayesinde arkadaşlarından daha yüksek puan aldığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımdan daha yüksek puan alınca onlar da şaşırdı. Rakiplerime KONSEM'le fark attım diyebilirim. Şimdi hepsi KONSEM Etüt Merkezi'nde eğitim almak istiyor. Diğer arkadaşlarıma da burayı öneriyorum. Tercih sürecindeki destekleri için Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür ederim."

KONSEM Etüt Merkezi'nde eğitim alan Enes Gencer de "Etüt Merkezi'ndeki öğretmenlerim bana tercüman oldular. Burası bana hem yol gösterici oldu hem de eğitimime büyük katkı sağladı. Bizlere böyle bir imkan tanıdığı için Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Semih Esen'e ve tüm KONSEM çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.