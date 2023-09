Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram'ı Milli Eğitim Bakanı'na anlattı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e DOSD Meram'ı anlattı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Konya'da bulunan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekin'e; Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram hakkında bilgi verdi.

DOSD Meram'ın, belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulmuş Türkiye'deki ilk ve tek merkez olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin hayatına dokunmak için yola çıktıklarını ifade etti. DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rolleri üstlenebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Merkez ile down sendromlu özel bireylerin; fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içerisinde en üst noktaya çıkarmayı hedefliyoruz diye konuştu.

Eğitim, özellikle de dezavantajlı bir grup olan down sendromlu bireylere yönelik eğitim için böylesi önemli bir çalışmaya imza atılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu önemli çalışma için Meram Belediyesini ve Başkan Mustafa Kavuş'u tebrik etti. - KONYA