Konya'da Down Sendromlu Bireyler için Yaşam Destek Merkezi'nde Eğitimler Başlıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nde ön kayıtların ardından özel bireylerle mülakat süreci devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram'da tüm ön hazırlıkların tamamlandığını kaydederek kısa süre içerisinde eğitimlerin başlayacağını belirtti.

Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'da eğitim öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Ön kayıtların ardından başlayan mülakat süreci devam ederken öğrenciler ile birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Öte yandan, DOSD Meram Yönetim Kurulu toplantıları, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Derneği Başkanı Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu'nun katılımıyla devam ediyor. Düzenlenen son toplantıya Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da katıldı. Fiziki şartlar ve eğitim sistemine dair son düzenlemeler yapılırken Başkan Mustafa Kavuş yeni aşamada gerçekleştirilecek kesin kayıtların ardından DOSD Meram'da eğitimlerin başlayacağını kaydetti.

"En küçük detaylar üzerinde dahi titiz bir çalışma yürüttük"

DOSD Meram Yönetim Kurulu ve eğitimcilerle sık sık bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Başkan Kavuş, bu toplantılarla hem fiziki şartlara hem de en nitelikli eğitim verebilmek adına sisteme son şeklini verdiklerini ifade etti. Belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD'un eğitim modeliyle Türkiye'deki ilk ve tek olduğunu hatırlatan Mustafa Kavuş, "Özel bireylerimizin en güzel şekilde ağırlanmaları ve en iyi eğitimi alabilmeleri adına en küçük detaylar üzerinde dahi titiz bir çalışma yürüttük, bugünlere geldik. Ön kayıtların ardından mülakat süreci de devam ediyor. Kesin kayıtlarla birlikte eğitimlerimiz başlayacak inşallah. Down sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin hayatlarına en güzel dokunuşu yapacak ve her yönden en güzel sonuçları alacağımızdan şüphemiz yok. Bunun için her kademedeki arkadaşımız, eğitim alacak kardeşlerimizin rahat etmesi adına ciddi bir efor sarf ediyor. Merkezimiz ve eğitim sistemimiz tüm yönleriyle hazır, eğitimlerin ve faaliyetlerin başlayacağı günü bekliyor. Şehrimize, ilçemize, özel bireylerimize ve ailelerine hayırlı olsun. Güzel günlerde buluşalım inşallah" diye konuştu. - KONYA