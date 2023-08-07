Kırşehir Belediyesi Gurbetçi Şenliği Başlıyor

Kırşehir Belediyesi'nin Cacabey Meydanı'nda düzenleyeceği Gurbetçi Şenliği yarın başlıyor. Şenlik, 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Kırşehir Kent Konseyi iş birliğiyle Kadın Emek Pazarı da 13 Ağustos'a kadar açık kalacak.

Kırşehir Belediyesi'nin Cacabey Meydanı'nda bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Gurbetçi Şenliği yarın başlıyor. Kırşehir Kent Konseyi iş birliği ile yaşama geçirilen Kadın Emek Pazarı ise 13 Ağustos'a kadar açık kalacak.

Kırşehir Belediyesi tarafından gurbetçi vatandaşların izin ve tatil dönemleri de göz önüne alınarak hazırlanan Gurbetçi Şenliği, yarın başlayacak ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Cacabey Meydanı'nda düzenlenecek ücretsiz programlar saat 19.30'da başlayacak.

2. Geleneksel Gurbetçi Şenliği ile ilgili bir açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bildiği üzere 'müzik şehri' denilince artık dünyanın her yerinde Şirin Kırşehir'imizin adı anılıyor. Kırşehir'imizin müzik alanındaki dünya şehirlerinde yapılan tüm müzik içerikli etkinlikler kapsamında, 49 UNESCO Müzik Şehri arasından sadece 3 UNESCO Müzik Şehri'nin etkinliğinin tanıtıldığı listeye adını gururla yazdırdığını sizlerle buradan bir kez daha paylaşmak isterim. Kırşehir, Türkiye'de adını UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'müzik' alanında yazdıran ilk ve tek şehirdir. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak, bu sorumluluk anlayışıyla, yaptığımız etkinliklerle üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam ediyoruz. 11-12-13 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali'nde üç gün boyunca Cacabey Meydanı konserlere ev sahipliği yaptı ve konserlerimize de çok yoğun katılım oldu.

Gurbette olmak zordur, memleket hasreti içinde olmak zordur, ancak her nerede olursak olalım gönül birliğimiz her zaman devam ediyor, edecektir. Biz Kırşehir Belediyesi olarak, siz değerli gurbetçi hemşehrilerimizin izinlerinizi en iyi şekilde geçirmeniz için bundan sonra da buna benzer programlar hazırlamaya devam edeceğiz. Belediyeler sadece yol, su, kaldırım ve temizlik hizmeti veren kurumlar değildir. Bunlar elbette Belediyelerin zaten yapması gereken asli görevlerdir. Belediyeler aynı zamanda halkımızın sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerden beslenmesi için proje ve organizasyonlar üreten yerler olmalıdır. 8-9-10 Ağustos 2023 tarihlerinde Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan 2. Geleneksel Gurbetçi Şenliği'ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

KADIN EMEK PAZARI 13 AĞUSTOS'A KADAR AÇIK

Kırşehir Kent Konseyi iş birliği ile Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen ve 4 Ağustos 2023 Cuma günü açılan Kadın Emek Pazarı ise 13 Ağustos'a dek Kırşehirlilere hizmet verecek. Başkan Ekicioğlu, sosyo ekonomik açıdan kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin altını çizerek, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bilindiği üzere toplumsal yaşamımızda kadın-erkek eşitliği temel bir haktır. Kadınların erkeklerle sadece kağıt üzerinde değil, toplumsal yaşamın her alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını, eşit muamele görmelerini, özgür ve eşit insanlar olarak aynı zamanda ekonomik alana katkı sunacak üretimlerini de Kırşehir Belediyesi olarak önemsiyoruz. Mayıs ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz Kadın Emek Pazarı'nda emekçi kadınlarımız üretmiş oldukları ürünleri hemşehrilerimize sunmakla kendilerinin ekonomik alanda da varolduklarını göstermekte ve isterlerse neler yapabileceklerini göstermektedirler. Şu bilinmelidir ki bizim belediyecilik anlayışımızda kadınların kendi yaşamlarını istedikleri şekilde düzenlemelerinin çok önem arz etmektedir. Şu unutulmamalıdır ki kadınlar aile içinde, kamusal yaşamda ve de iş hayatında daha eşitlikçi bir ilişki talep etmektedir. Kadınlar daha güçlü, daha bilinçli ve daha sorumlu olduğu zaman toplum da daha güçlü olacaktır. Sosyoekonomik kalkınmanın tartışmasız ön koşulunun kadın emeğinden geçtiğinin bilinciyle 4-13 Ağustos tarihleri arasında Cacabey Meydanı'nda açık kalacak olan Kadın Emek Pazarı'nın tüm emekçi kadınlarına vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum."