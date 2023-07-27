Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye derecesi yapan öğrencilerle buluştu

Karabük Valisi Fuat Gürel, YKS'de Türkiye derecesi yapan ve LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi. Vali Gürel, öğrencileri tebrik ederek başarılarını kutladı ve iyi bir insan olarak yetişmelerini arzu ettiklerini belirtti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye derecesi yapan ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Polisevi'nde düzenlenen programda Vali Gürel öğrencileri tebrik etti.

Karabük'ün merkezi sınavlarda hep ilk 10 il içerisinde yer aldığını belirten Gürel, "Bu konumunu koruyan bir iliz. İddialı olmak gerekiyor çünkü iddianız yoksa bu başarıyı gerçekleştirmek mümkün değil. İl genelindeki tüm okullarımız başarılı olabilmek adına üstün bir gayret sarf ediyor. Akademik başarı çok önemli ancak sizlerin iyi bir insan olarak yetişmenizi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, öğrencilerle aldıkları puanlar, Türkiye dereceleri ve hedeflerindeki okullar hakkında bir süre sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul müdürleri ve diğer ilgililerin de yer aldığı program, günün anısına hatıra fotoğrafıya çekilmesiyle sona erdi.