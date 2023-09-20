Kapadokya Üniversitesi, Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ile iş birliği protokolü imzaladı

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ve Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerin çoğaltılması ve desteklenmesi, sektörel sorunlara çözüm bulma konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Kapadokya Üniversitesi, Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ile eğitimde iş birliği protokolü imzaladı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ve Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak'ın imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde, taraflar sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerin çoğaltılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi, sektörel sorunlara çözüm bulma konusunda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak, bilimsel toplantılar düzenleyip ortak araştırmalar yapmak için iş birliği protokolü imzaladı. - NEVŞEHİR