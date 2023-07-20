İzmir'den YKS'de Yabancı Dil Testinde Türkiye Birincisi 3 Öğrenci

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre İzmir'den 3 öğrenci, yabancı dil testinde Türkiye birincisi oldu. İzmir Atatürk Lisesi, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi ve Özel Takev Anadolu Lisesi öğrencileri başarılarıyla dikkat çekti.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17- 18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre İzmir'den 3 öğrenci, yabancı dil testinde Türkiye birincisi oldu.

2023- YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) birincileri açıklandı. Yabancı Dil Testi alanında 338 bin 9 aday başvuru yaptı ve İzmir bu alanda 3 birinci çıkardı. İzmir Atatürk Lisesinden Volkan Emre Eke- Almanca, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesinden Metin Furkan Amarat- İngilizce ve Özel Takev Anadolu Lisesinden Bengisu Akbaba ise Rusça bölümlerinde birinci oldu. Aldıkları puana göre üniversite tercihinde bulunacak adayların tercih işlemleri 27 Temmuz- 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, dereceye giren öğrencileri uzun ve yorucu bir sürecin ardından elde ettikleri başarı için kutladı. Yentür, ileride hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar saygılı, gayretli ve güzel çalışmaları ile herkese güzel örnek olacaklarına inandığını ifade etti.