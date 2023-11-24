Türkçe Öğretmeni, Kitap Kumbaram Projesi ile 14 Kütüphane Kurdu

MANİSA'da, Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan'ın görev yaptığı Şehitler Ortaokulu'na kütüphane kazandırmak için 8 yıl önce hayata geçirdiği 'Kitap Kumbaram Projesi' sınırları aştı. Gürakan topladığı kitaplarla Manisa başta olmak üzere Batman, Hatay, Konya, Düzce, Van, Ağrı ve Bursa illerinde her biri 4'er bin kitaplık 14 kütüphane kurulmasına ön ayak oldu. Gürakan, "Bu, hem okuma kültürüne katkı sağlayan, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan aynı zamanda da değerler eğitimi veren de bir proje. Çocuklar, sevgiyi, sevilmeyi, saygı duymayı, empati kurmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, bir sorunun değil çözümün parçası olmayı öğreniyor" dedi.

Şehzadeler ilçesi Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, görev yaptığı, kütüphanesi olmayan okuluna kütüphane kazandırmak için 8 yıl önce Kitap Kumbaram Projesi'ni hayata geçirdi. Kumbaraya benzeyen dev kutuyu okulda görülür bir noktaya yerleştiren evli, 2 çocuk annesi Gürakan, öğrenci ve velilerinin desteğiyle kısa sürede binlerce kitap bağışı topladı. İlk olarak görev yaptığı Şehitler Ortaokulu'na kütüphane kazandıran Gürakan'a, destek çığ gibi büyüdü. Gürakan, gelen kitap bağışlarıyla Manisa'daki köy okullarında kütüphane kurmaya başladı. Gelen talepler doğrultusunda Batman, Hatay, Konya, Düzce, Van, Ağrı ve Bursa illerinde her biri 4 bin kitaptan oluşan toplam 14 kütüphane kurulmasına ön ayak olan Gürakan, 15'inci kütüphanesini de Uşak'ta açmayı hedefliyor.

PROJE TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI

Manisa'da başlattığı projenin Türkiye geneline yayıldığını belirten Gönül Kovan Gürakan, "Öğretmenlerden oluşan bir ekiple projeyi yürütüyoruz. Büyükçe kumbaraya benzeyen bir kutuyu okulda görülür bir alana bıraktım. Öğrencilerimden buraya okudukları kitapları atmalarını istedim. Öğrenciler kitapları okudukça oraya atmaya başladılar. Bir, iki, üç derken birikmeye başladı ve yüzlerce, binlerce kitaba ulaştık. Bu kitaplarla özellikle köy okulları başta olmak üzere dezavantajlı okullarda kütüphane kurduk. 14 kütüphaneye ulaştık, 15'nci kütüphanemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Öğrenci ve velilerimizin sayesinde bu süreç yoğun bir şekilde sürüyor. Her bir kütüphane için 4 bin kitap gönderiyorum. Manisa, Batman, Hatay, Konya, Düzce, Van, Ağrı, Bursa'da kütüphanelerimiz kuruldu, açılışlarına da katıldım. Şimdi Uşak'ta bir kütüphane açmayı düşünüyoruz ve bunun çalışmaları sürüyor" dedi.

Projeyi ilk olarak kendi okulumda öğrencilerimle birlikte başlattığına dikkat çeken Gürakan, "Daha sonra kütüphane dışında çok fazla kazanımların olduğunun farkında olduğum için bunu Türkiye genelinde yaymak istedim. Bunu çok fazla öğretmenle yapabileceğimi ve benim gibi düşünen öğretmenlerin olduğunu bildiğim için öğretmenlere ulaştım. Ekip kurduk, koordineli bir şekilde pek çok şehirde kütüphane kuracağız" diye konuştu.

'AYNI ZAMANDA DA DEĞERLER EĞİTİMİ VEREN DE BİR PROJE'

Projenin sadece kütüphane kurmak olmadığını, öğrencilerde birçok yönden fayda sağladığına dikkat çeken Gürakan, "Bu, hem okuma kültürüne katkı sağlayan, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan aynı zamanda da değerler eğitimi veren de bir proje. Çocuklar, sevgiyi, sevilmeyi, saygı duymayı, empati kurmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, bir sorunun değil çözümün parçası olmayı öğreniyor. Bunu başarıyorlar. Biz öğretmenler olarak, olarak sınırın dışına çıkmalıyız. Eğitim 4 duvar arasında sınırlı kalmamalı. Öğretmenler arkadaşlarımız bu anlamda çok güzel projeler yapıyorlar. Bu projede onlardan biri" ifadelerini kullandı.

KİTAP BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Gürakan, kitap bağışı çağrısında bulunarak, "Kimse yaptığı işi küçümsemesin. Biz de bir tane kitap var, bağışlasam da ne kadar katkı sunabilirim ki diye düşünmesin. Benim istediğimde o bir kitap. Bir kitap bağışlayarak bir kütüphane kurabilirsiniz. Bu konuda herkesten destek bekliyorum" dedi.