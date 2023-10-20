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Edirne Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Eğitimlerine Devam Ediyor

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi için bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Enez ilçesine bağlı köylerdeki okullarda öğrencilere siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği ve güvenli internet kullanımı konularında bilgiler verdi.