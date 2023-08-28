Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Düzce Valiliği görevine atanan Selçuk Aslan, şehri tanımaya devam ederken son ziyaretini Düzce Üniversitesi'ne gerçekleştirdi.

Son yayınlanan kararname ile Düzce Valiliği'ne atanan Selçuk Aslan, şehri tanımaya devam ediyor. Her gün düzenli olarak kentin dört bir yanını dolaşan Vali Aslan, son olarak 30 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den okulun yapısı ile ilgili bilgiler alan Vali Aslan, yeni akademik dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi. - DÜZCE