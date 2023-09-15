Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya ordusuna Türkçe kursları başlatıyor

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya ordusuna Türkçe kurslarının başlatılmasına yönelik ilk adımı attı. Bu kapsamda, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında Türkçe öğretimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'nın dört bir yanına ulaşarak geniş bir yelpazede Türkçe öğretimi faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor. Enstitü, ülke genelinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli Türkçe öğretimi faaliyetlerine bir yenisi ekleyerek Endonezya ordusuna Türkçe kurslarının başlatılmasına yönelik ilk adımı atarak, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü ile Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında Türkçe öğretimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

4 YIL BOYUNCA EĞİTİM VERİLECEK

Enstitünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Cemal Şahin ve Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uluslararası İlişkiler Eğitim Dairesi Başkanı Albay Rivan Rembudito Rivai yer aldı. Enstitü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik başlatacağı Türkçe öğretimi faaliyetleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde Endonezya'nın Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personeline de Türkçe kurslarının düzenlenmesini planlıyor. İmzalanan protokol kapsamında Endonezya'nın kuvvet komutanlıklarında Türkçe, tercih edilen ikinci yabancı dil konumuna yükselecek. Protokol kapsamında Enstitü tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline 4 yıl boyunca Türkçe kursları verilecek.

Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uluslararası İlişkiler Eğitim Dairesi Başkanı Albay Rivan Rembudito Rivai, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile diğer ülkeler arasında imzalanan protokoller içerisinde Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan Türkçe öğretimi protokolünün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki en önemli gelişmelerden biri olduğunu kaydetti. Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Cemal Şahin ise, "Endonezya'nın Uzak Doğu Asya'da en büyük askeri, politik ve ekonomik güce sahip olmasından dolayı imzalanan bu protokol iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok önemli bir gelişmedir" dedi.

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, yıl sonunda Endonezya Milli Savunma Bakanlığı ile Türkçe öğretimi faaliyetlerinden Türkiye'nin kültürel mirasının tanıtımına kadar pek çok alanda iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri perçinleyecek kapsamlı bir protokol imzalayacak.