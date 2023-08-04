Ankara Büyükşehir Belediyesi Üniversite Tercih Günleri Düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere yönelik Beypazarı, Kahramankazan ve Çubuk Aile Yaşam Merkezleri'nde ücretsiz Üniversite Tercih Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, "İyi Tercih Yarınları, Yarınlarınızı ise Aile Yaşam Merkezleri Belirleyecek" sloganıyla bu yıl ikinci kez Üniversite Tercih Günleri düzenliyor. Öğrenciler; 5, 6 ve 7 Ağustos 2023 tarihlerinde Beypazarı, Kahramankazan ve Çubuk Aile Yaşam Merkezleri'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında tercih yapabilecek.

Öğrencilere verilecek tercih desteği ile gençlerin doğru tercih yapabilmesi ve kente daha kolay adapte olabilmesi amaçlanıyor. 10.00-16.00 saatleri arasında tercih yapılabilecek ilçe adres bilgileri ise şöyle:

"-Beypazarı: 5 Ağustos, Hacıkara Mahallesi. Hacıkara 1.Sokak. Alparslan Türkeş Bulvarı. No: 25.

Kahramankazan: 6 Ağustos, Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı No: 295

-Çubuk: 7 Ağustos, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı. No: 149"