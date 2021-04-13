Edirne'den kısa kısa
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Edirne'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partiye üye kayıtlarının sürdüğünü bildirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partiye üye kayıtlarının sürdüğünü bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, partiye gönül veren vatandaşların partilerine üye olduklarını belirtti.

Edirne'de başarıya ulaşmak için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tercan, "2023 yılında yapılacak olan seçimlerde milletvekili çıkarmak için MHP çatısı altında buluşan kardeşlerimiz gücümüze güç katmıştır. Çünkü biz MHP'yiz" ifadelerini kullandı.

Tercan, MHP'nin vatandaşların yararına çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"MHP ekmeğini yoksulla, gariple paylaşır. MHP yetime, kimsesize kol kanat gerer. MHP İl Yönetimi olarak, Edirne merkezde üye kayıt yapmaya çok önem veriyoruz.

Şuana kadar da büyük mesafe kaydettik. Edirne halkı MHP'ye büyük bir teveccüh gösteriyor.Bizlerde bu konuda çok mutlu oluyoruz. Hep birlikte inşallah Edirne'yi biz yöneteceğiz. Çünkü, işimizi severek, inanarak yapıyoruz."

-DEVA Partisi İl Başkanı Arda'ya ziyaret

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, DEVA Partisi İl Başkanı Kerem Arda'yı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Arda, konuklarını partideki makamında ağırladı.Ziyaret esnasında güncel gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

DEVA Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı başlattığı imza kampanyasına da destek veren Gürkan ve Pekcanlı'ya İl Başkanı Arda teşekkür ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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