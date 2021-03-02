Edirne'den kısa kısa

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ilişkileri ile üniversitenin Balkanlar'da yürüttüğü çalışmalar görüşüldü.

Trakya Üniversitesinin ülkesi için özel bir anlam taşıdığını belirten Ago, Balkanlar denilince akla gelen ilk üniversitelerden birisinin Trakya Üniversitesi olduğunu ifade etti.

Üniversitenin pek çok alanda Makedonya toplumunun gelişimine katkı sunduğunu söyleyen Ago, desteklerinden dolayı Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Tabakoğlu da Kuzey Makedonya'nın ve Balkanların gelişimini yakından ilgilendiren her konuda desteğe hazır olduklarını belirterek, Kosova'da hayata geçirilecek Teknopark benzeri bir modelin Kuzey Makedonya'da kurulması için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Balkan Araştırma Enstitüsü personeli Öğretim Görevlisi Cüneyt Nur da yer aldı.

TÜ yönetimi çevrim içi toplantıya katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) yönetimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın sunumuyla başlayan toplantıda, 2021 yılı kurumsal değerlendirme süreçlerindeki yeni yaklaşımlar ve uygulamalar kapsamında güncellenen kurumsal değerlendirme programları ile kurum iç değerlendirme raporu hazırlama kılavuzuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Rektör ve Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı