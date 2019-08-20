20.08.2019 15:30

Uzunköprü ilçesinde su tesisatı arızaları onarıldı.

Uzunköprü Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki bazı mahallerde çeşitli nedenlerle su tesisatı arızası oluştu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Uzunköprü Belediyesi ekiplerinin çalışma başlattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su İşleri Müdürlüğü ekipleri Rıza Efendi, Atatürk, Cumhuriyet, Aşçıoğlu, Büyük Şehsuvarbey, Kavak ve Mesçit mahallelerinde meydana gelen abone arızalarını ivedi şekilde giderdi. Ekipler Çöpköy Mahallesi tarla içinde asbest ana boru arızasını, Yeniköy, Çöpköy, Mareşal Fevzi Çakmak, Aşçıoğlu ve Mesçit mahallelerimiz ile Hayrabolu Caddesi üzerinde bulunan su abone arızalarını da onardı. Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz ise 19 Mayıs Caddesi ile Mesçit mahallesinde meydana gelen su ve kanalizasyon hattı arızalarının onarım çalışmalarını gerçekleştirdi, bozulan yolların taş tamir işlemini yaptı."

Yayla Sahili'nde yol yapım çalışmaları

Keşan Belediyesi desteğiyle Yayla Sahili'nde yol yapım çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Saros Körfezi'ndeki sahillerin gelişmesi ve örnek bir yerleşim olması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Belediyenin sahilin yollarına döşenmesi için kilit taşı verdiği aktarılan açıklamada, "Yayla Sahili'nde vatandaşımız işbirliğiyle 7 bin 500 metrekare kilit taşı döşedik. Belediye olarak talep üzerine vatandaşımıza kilit taşı verdik, vatandaşımız da işçiliği karşıladı. Birlikte yönetim modelinin en güzel örneğini Yayla Sahili'nde sergiledik. Talep gelmesi halinde vatandaşımızın kilit taşı ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Keşan Belediyesi'nin çalışmaları

Keşan Belediyesi Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daha güzel bir Keşan'ı vatandaşlarla oluşturacaklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, İspat Cami Mahallesindeki vatandaşlarla kahvede bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Helvacıoğlu, "Kahvehanelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik, çalışmalarımız hakkında bilgi verdik, isteklerini ve beklentilerini dinledik. Vatandaşlarımızın istek ve beklentilerini karşılamak, daha güzel bir Keşan'ı birlikte oluşturmak için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Daha güzel bir Keşan'ı vatandaşlarla oluşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA