Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de düzenlenen operasyonda 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uzunköprü ilçesinde şüphelilerin Habib Hoca Mahallesi'ndeki evlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada 60 gram uyuşturucu, 12 uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu yapımında kullanılan makine ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.D ve U.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haber

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