Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
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Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

04.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:16
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis daha çok yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

Sis, Meriç Nehri ve çevresinde de etkili oldu. Nehre inen kuğular Meriç Köprüsü ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Köprüden geçen vatandaşlar da kuğuların fotoğrafını çekti.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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