Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

EDİRNE'de etkili olan sağanak sırasında Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarında 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.