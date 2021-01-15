Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
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Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

15.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:00
Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

EDİRNE'de etkili olan sağanak sırasında Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarında 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

EDİRNE'de etkili olan sağanak sırasında Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarında 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'de 3 gündür etkili olan sağanak yağmurda, Tunca Nehri'nin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı. Suyla dolan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarındaki adacıkta mahsur kalan 3 köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botlarla bölgeye ulaşan ekiplerin kurtardığı köpeklere yem verilerek, bakımları yapıldı. Tunca Nehri kıyısında taşkın nedeniyle yem bulamayan hayvanlara AFAD ekipleri yiyecek bıraktı.


Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı
Edirne'de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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