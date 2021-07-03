Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı

Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışı, Germenica Grand Prix kadınlar etabıyla başladı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışı, Germenica Grand Prix kadınlar etabıyla başladı. 20 ülkeden katılım sağlayan kadın sporcular, 107 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya rekabet edecek.

Ulu Camii önünde hazırlıklarını tamamlayan kadın sporcular, etkinliğin Germanicia Grand Prix adı verilen güzergahında yarışacak. Katılımcı ülkelerin milli takımlarının da yer aldığı bisiklet yarışında Türkiye başta olmak üzere Ukrayna, Rusya, Belarus (Beyaz Rusya), Kazakistan, Azerbaycan, Malezya, İran, Özbekistan, Kuveyt, Bahreyn, Cezayir, Fas, Polonya, Irak, Hollanda ve Panama'dan birçok sporcu yer alıyor.

Ulu Camii Meydanı'ndan ısınma başlangıcı yapan sporcular, Germanicia Grand Prix'te Madalyalı Kavşak'ta gerçek startı verdi.

Saat 12.00'de tamamlanacak yarışmada takip edilecek güzergah ise Andırın eski yolundan Edebiyat Yolu, Cahit Zarifoğlu Tüneli ardından tam dönüş ve Büyükşehir Belediyesi önü Milli Mücadele Meydanı olarak belirlendi. Heyecan dolu yarışmanın sonunda ise 12.15'te ödül töreni düzenlenecek.

Milliler Kahramanmaraş'ta

Kadın sporcularla düzenlenen yarış öncesi açıklamada bulunan Türkiye şampiyonu bisikletçi Ezgi Bayram, "Giresun'dan geliyorum. Bu sene 18 - 20 Haziran'da Türkiye Şampiyonası oldu. Orada zamana karşı 16 kilometrede 25 dakika verdiğim için Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olmamla birlikte milli takıma girmeye hak kazandım. Bugünde inşallah milli takımımızı güzel yerlerde temsil edeceğiz. İlk intibamız yarış için, çok güzel bir Akdeniz havası olduğu yönünde. Tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Varank
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Çağla Altunkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Diego Costa Emre Kocadağ Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edebiyat yolunda 107 kilometrelik zorlu parkur başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:19:44. #1.15#

title