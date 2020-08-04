Eczaneye pompalı tüfekle saldırdı (2) TUTUKLANDIAntalya'nın Serik ilçesinde, alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile saldırı düzenleyen Ali Yağcı'nın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, alacağı olduğunu ileri sürdüğü eczaneye pompalı tüfek ile saldırı düzenleyen Ali Yağcı'nın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ali Yağcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Yağcı'nın 20 ayrı suçtan da sabıkası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA