Son dakika haberi! Eber Gölü'nde yangın
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Son dakika haberi! Eber Gölü'nde yangın

İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Eber Gölü'nde yangın Gölde suların çekildiği alanda kamışlar alev alev yanmaya başladı Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde yine yangın çıktı.

Eber Gölü'nde yangın

Gölde suların çekildiği alanda kamışlar alev alev yanmaya başladı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde yine yangın çıktı. Gölün sularının çekildiği alanlarındaki kamışların alev aldığı yangında devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları kısmında kalan Eber Gölü'nün sularının çekildiği kısımda yine yangın çıktı. Derekarabağ köyü yolağından Çay yolağına doğru olan kısımda başlayan yangında sazlıklar alev alev yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Göl'de geçtiğimiz aralık ve ocak aylarında da yangın çıkarken, yüzlerce dekar alan yangında zarar gördü.

Son dakika haberi! Eber Gölü'nde yangın
Son dakika haberi! Eber Gölü'nde yangın
Son dakika haberi! Eber Gölü'nde yangın
Son dakika haberi! Eber Gölü'nde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL

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