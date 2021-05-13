Son dakika haberi! Eber Gölü'nde yangın

Son dakika haberler... Eber Gölü'nde yangın Gölde suların çekildiği alanda kamışlar alev alev yanmaya başladı Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nde yine yangın çıktı.