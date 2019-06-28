E3 2019 Oyun Eleştirmenleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Amerika Birleşik Devletleri'inde geçtiğimiz haftalarda, oyunseverlerin merakla bekledikleri E3 2019 etkinlikleri gerçekleşti. Yapılan etkinlikler, dünya çapında büyük ses getirdi. Bunun en büyük nedeni, oyun geliştiricilerinin ilerleyen dönemlerde piyasaya sürecekleri oyunları tanıtmasıydı. Etkinlikler birkaç gün içerisinde tamamlansa da, etkileri hala devam ediyor. Bu bağlamda, E3 2019 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Oyun Eleştirmenleri Yarışması'nın kazananları açıklandı. Gelin kazanan oyunları inceleyelim;

En İyi Konsol Oyunu ve En İyi RPG Oyunu

Oyun eleştirmenleri, oyun konsolları için üretilmiş olan bu yılın en iyi oyunu olarak Final Fantasy 7 Remake'i seçtiler. 2020 yılında piyasaya sürülecek oyun, Square Enix tarafından geliştiriliyor ve PlayStation 4'te oynanabilecek. Ayrıca eleştirmenler, Final Fantasy 7 Remake'i yılın en iyi RPG ödülüne de layık gördüler.

En İyi Sanal-Artırılmış Gerçeklik Oyunu

Son yılların dikkat çeken teknolojilerinden birisi olan sanal gerçeklik, oyun sektöründe yeni bir sayfa açtı. Geliştiriciler bu alanda pek çok oyun ürettiler. E3 2019'un en iyi sanal gerçeklik oyunu ise Phantom: Covert Ops oldu. İçerisinde bulunduğumuz 2019 yılında piyasaya sürülmesi planlanan oyunun çalışmaları devam ediyor.

En Orijinal Oyun

Önümüzdeki aylarda piyasa sürülmesi planlanan The Outer Worlds, E3 etkinliklerinin en orijinal oyunu olarak seçildi. Tek oyunculu, RPG türünde bir oyun olarak karşımıza çıkacak olan The Outer Worlds, Steam'de listelenmeye başladı. Bu oyunu istek listenize eklemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

En İyi Bilgisayar Oyunu ve En İyi Aksiyon Oyunu

Bilgisayar platformu için geliştirilen en iyi oyun sınıfının kazananı ise Doom Eternal oldu. Birinci şahıs nişancı türünde geliştirilen Doom Eternal, Steam'de ön siparişlere açılmış durumda. Kasım ayında piyasaya sürülecek olan bu oyuna sahip olmak isterseniz 349 TL ödemeniz gerekiyor.

En İyi Macera Oyunu

Her oyununda adından söz ettirmeyi başaran Watch Dogs'un son üyesi Legion, 2019 yılının en iyi macera oyunu oldu. Serinin ikinci oyununun devamı niteliğinde olacak olan Watch Dogs: Legion, 2020 yılında piyasaya sürülecek.

En İyi Yarış Oyunu

E3 2019 etkinlikleri kapsamında oyun eleştirmenleri, yılın en iyi yarış oyunu olarak Activision imzası taşıyan Crash Team Racing'i seçtiler. Oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden sadece birkaç gün geçti ve PlayStation 4 sahipleri bu oyuna 239 TL karşılığında sahip olabiliyorlar. Oyunu satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

En İyi Spor Oyunu

FIFA ile içerisinde olduğu ezeli rekabeti sürdürmeye devam Konami, eFootbal PES 2020 ile E3 2019'un en iyi spor oyunu olarak seçildi. Artık klasikleşmiş olan bu futbol oyunu, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

En İyi Strateji Oyunu

John Wick film serisinin oyunu niteliğinde olan bu oyun, 2019 yılının en iyi strateji oyunu olma ünvanına sahip oldu. Epic Games Store üzerinden ön sipariş sistemine açılan bu oyuna sahip olmak isterseniz sadece 29 TL ödemeniz gerekiyor.

En İyi Aile Oyunu

Nintendo Switch konsolu için geliştirilen Luigi's Mansion 3, yılın en iyi aile oyunu olarak seçildi. Oyun, 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülecek.

En İyi Çevrimiçi Oyun

Call of Duty'yi bilmeyenimiz neredeyse yoktur. Activisiyon imzasını taşıyan bu oyun, 2019 yılının en iyi çevrimiçi oyunu olma ünvanına sahip oldu. Oyun serilerinin efsanelerinden olan Call of Duty'nin son üyesi, ekim ayında piyasaya sürülecek.

En İyi Bağımsız Yapımcı Oyunu

12 Minutes, Xbox One için geliştiriliyor. Macera türünde bir oyun olarak hayatımıza girecek olan 12 Minutes, 2020 yılında piyasaya sürülecek.

En İyi Grafiklere Sahip Olan Oyun

Adından sürekli bahsettiren Cyberpunk 2077, E3 2019 etkinliklerinin en iyi grafiklere sahip olan oyunu olarak seçildi. Oyunun piyasaya sürülmesi için hala biraz daha zamana ihtiyaç olsa da oyunseverler bu oyunu heyecanla bekliyorlar.

E3 2019 Etkinliklerin En İyi Oyunu

Final Fantasy 7 Remake, E3 2019 etkinliklerinde ödüllere doymadı. En iyi konsol ve en iyi RPG oyunu olarak seçilen Final Fantasy 7 Remake, ayrıca E3 2019 etkinliklerinin en iyi oyunu olarak seçildi.