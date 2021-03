Düzce'nin "hünerli elleri" kadın dayanışmasına örnek oluyor

Düzce'de kooperatif çatısı altında bir araya gelerek evlerinin önünde imece usulü yaptıkları ürünleri müşterilerine ulaştıran kadınlar, birlik ve beraberlik örneği sergiliyor.

Gölyaka'da kendi ürünlerini pazarda satan köylü kadınların üretime katkı sağlamasını isteyen Kaymakam Fahri Onay ve Belediye Başkanı Yakup Demircan, kadınlara ürünlerini kooperatif çatısı altında üretebilecekleri fikrini verdi.

Bu fikri benimseyen 12 kadın, yaklaşık 4 ay önce "Hünerli Kadınlar Birlik ve Beraberlik Kooperatifi"ni kurarak evlerinin önünde babaanne tariflerine göre yaptıkları yufka, reçel, gibi yöresel ürünlerin yanı sıra yetiştirdikleri tavukların yumurtalarını, ineklerden sağdıkları sütleri, çam kozalaklarından elde ettikleri şurupları müşterilerine ulaştırıyor.

"Kadınları ve ürettikleri emekleri bir araya getirebilmek çok güzel"

Kooperatifi başkanı Sibel Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe yöneticilerinin yönlendirmesiyle bu yola gönüllü olarak çıktıklarını söyledi.

Kadınlara önderlik yapıp fikir sunduğunda olumlu dönüş aldığını dile getiren Yıldız, "Çok güzel bir yola adım attık, bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Buradaki kadın arkadaşlarımızın hepsi hünerli eller. Birlik ve beraberliğin simgesiyiz. Kadınlar birlik olursa hayatta güzel şeyler olur." diye konuştu.

Yıldız, bir araya gelerek kadınların kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini göstermeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınları ve ürettikleri emekleri bir araya getirebilmek, yaptıkları ürünleri pazara çıkarabilmek çok güzel. Kadınların kendilerini fark edebilmelerini istedik. Aslında kadınlar sosyal hayatta, ekonomik hayatta varlar ama kendilerini fark edemiyorlar. Biz sadece onların yaptığı doğal ürünleri pazara çıkardık. Bu konuda kendilerine destek olduk. Buradaki kadınlarımızın hiçbirinin bir mesleği yok. Ev hanımı olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Kadınlar aslında her şeyi yapabilir. Markete girdiğimizde her üründe bir kadın eli vardır. Bu yüzden ev hanımlığı başlı başına bir meslek. Bir kadın aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilir."

"Ürettiğimiz her ürün tamamen doğal"

İmece usulü üretim yaparak hem geleneklerini devam ettirdiklerini hem de birlikteliklerini pekiştirdiklerini anlatan Yıldız, "Ürettiğimiz ürünler tamamen doğal. Amacımız, çok fazla yapıp çok fazla kazanmak değil. Siparişleri bir bir yapıyoruz. Bahçede yetiştirdiğimiz tavuktan yumurta, ineğimizden süt, tarlada yetişen doğal domates ve biberden tutun her şeye elimiz değiyor." dedi.

Siparişleri aldıkça bir araya gelip babaanneden kalan yöntemlerle ürünlerini ürettiklerini aktaran Yıldız, "Büyüklerimizden gördüğümüz gibi imece usulü bir araya geliyoruz. Bu sadece kooperatif için değil, sosyal hayatta da hep birbirimizin destekçisiyiz. Burada yapılan erişteden mantıya, reçelden çam kozalağı şurubuna, her şey kadın elinden titizlikle geçip sofralara gidiyor." ifadelerini kullandı.

