Düzce hazırlık maçında birbirlerine girdiler

10.09.2019 09:55

Hazırlık maçında birbirlerine girdiler

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig takımları Kaynaşlı Belediyespor ile Gaziantep Ankas Spor Kulübü arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde tekme tokat kavga çıktı. Yaralanan 3 futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Dün, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde Kaynaşlıspor ile Gaziantep Ankas Spor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Gaziantep Ankas Spor ile Kaynaşlıspor futbolcuları bilinmeyen bir nedenle birbirlerine tekme tokat girdi. Gaziantep Ankas Spor futbolcuları yere düşürdükleri Kaynaşlıspor futbolcusunu tekmeledi. Kavgada 3 Kaynaşlıspor futbolcusu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 futbolcu tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynaşlıspor futbolcularının yaralandığını duyan ilçe halkından bir grup Topuk Yaylası'na çıktı. Gaziantepli futbolcular Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözetim altına alındı. Bazı kişiler gece saatlerinde ilçe jandarma komutanlığı önünde saatlerce bekledi. Vatandaşların uzaklaşması ile Gaziantepli futbolcular jandarma eşliğinde Düzce'den çıkarıldı.

Kaynak: DHA