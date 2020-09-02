Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de çıkan silahlı kavgada iki kişinin birbirlerine ateş etmesi sonucu 1 kişi, 1 kişi yaralandı.

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
02.09.2020 02:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 02:38

Düzce'de çıkan silahlı kavgada iki kişinin birbirlerine ateş etmesi sonucu 1 kişi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen E.B. ile Doğan Kaymak, Ağa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.

Yaralanan şüpheliler için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Kaymak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.B'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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