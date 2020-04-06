Düzce'de koronavirüs tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 50 bin 400 lira ceza Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 9 kişi ve 7 işletmeye 50 bin 400 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 9 kişi ve 7 işletmeye 50 bin 400 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanan İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandığı ve Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 9 kişi ve 7 işletmeye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı aktarılarak, "Ayrıca 29 işletmeye mühürleme ve kapama işlemi gerçekleştirilmiş olup, 11 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392'şer lira olmak üzere toplam 4 bin 312 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Unutmayalım ki devletimiz tarafından alınan tüm tedbirlerin amacı halk sağlığını korumaktır. Bu doğrultuda, ilimizde Valiliğimizin koordinesinde tüm önlemler alınmış olup önlemlerin uygulanmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA