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Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandı

Manisa'da durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 395,97 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - MANİSA

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