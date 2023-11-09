Yunanistan Unsurları Tarafından Yakalanan Göçmenler Türk Sahil Güvenliği Tarafından Kurtarıldı

Yunanistan'a lastik botla geçmek isteyen ve Yunan karasularında yakalanan 35 düzensiz göçmen, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenliği ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek göçmenleri kurtardı.

Yunanistan korkutup ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtarıp şefkat gösterdi

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı

Korku dolu saatler yaşayan düzensiz göçmenlerin kurtarılma anlarına İhlas Haber Ajansı tanıklık etti

BALIKESİR - Yunanistan'a lastik botla geçmek isteyen ve Yunan karasularında Yunanistan unsurları tarafında yakalanan 35 düzensiz göçmen, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Denizde ölümle burun buruna sürüklenen göçmenlerin korku dolu saatlerden sonra kurtarılma anlarına İhlas Haber Ajansı tanıklık etti.

Onlarca çocuğun içinde bulunduğu lastik botta korku dolu anlar yaşandı. Saatlerce açık denizde motor gücü olmadan sürüklenen lastik botta onlarcası çocuk 35 düzensiz göçmen dalgalar ile boğuştu. Telefon hatlarının çekmesi ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ulaşan düzensiz göçmenler ekiplerin hızlı ve özenli kurtarma çalışması ile kısa sürede tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kurtarma Botu bölgede sürüklenen botu yedeğine alarak 35 düzensiz göçmeni güvertesine alarak kurtardı.

Sahil Güvenlik Kurtarma Botu'na alınan çoğu kadın ve çocuk 35 düzensiz göçmene su ve kuru battaniye verildi. Dalgalı denizde motorsuz botta sürüklenirken ıslanan düzensiz göçmenler hızlı bir şekilde limana getirilerek insani yardım yapıldı. Islanan ve üşüyen göçmenlere ihtiyaçlarına göre kıyafet, ayakkabı ve battaniye verildi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Afgan uyruklu Kazım Rezai, "Bugün biz yola çıktık. Yaklaşık bir buçuk saat sudaydık. Yunan tarafı bizi kovalamaya çalıştı. Bizi kovaladılar. Sonra biz Türk Sahil Güvenliğini aramak zorunda kaldık. Sağ olsunlar onlar geldiler" dedi.

Rezai, kendilerinin Yunanistan unsurları tarafından yakalandıktan sonra darp edildiklerini ifade ederek, "Onlar (Yunanistan unsurları) kadınlara, çocuklara sopayla vuruyorlar. Botu delmeye çalışıyorlar. Belki de onlar silahlı. Benim omuzuma vurdular. Şu an ağrıyor. Uzun 3 metrelik bir sopa var. O sopanın ucunda bıçak da var. Yapabilirlerse botu da deliyorlar ve öylece bırakıyorlar" diye konuştu.

Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin iletişim cihazlarını da aldıklarını ifade eden Rezai, "Eşyalarımızı aldılar, kadınlarımızın telefonlarını aldılar" dedi.

Afgan uyruklu düzensiz göçmen Ali Rıza Danışcı da yaşadıkları insanlık dışı muameleyi anlatarak, "Botumuza vurdular, bize vurdular. Makinemizi (Bot motoru) bozdular. Yakıtımızı bizden alıp denize attılar. Bize çok kötü davrandılar. Nasıl ifade edeyim çok vahşiydi. Çocuklar ve kadınlar çok korktu. Bize yardım etmediler. Sonra biz Türk Sahil Güvenliğini aradık. Onlar gelip bize yardım ettiler" şeklinde konuştu.

Yunan karasularında Yunanistan unsurlarınca yakalanan ve kötü muameleye maruz kalan Afgan uyruklu Ali Nur, "Yunanistan tarafına geçtik ve orada yakalandık. Maskeli Yunan polisi bizi dövdü. Motorumuzu aldılar. Bize çok pislik yaptılar. Bizi Türkiye tarafına attılar. Sonra aradık. Allah razı olsun Sahil Güvenlik bizi getirdi buraya" dedi.

Yunanistan unsurları tarafından darp edildiklerini ifade eden Nur, "Bizi dövdüler, telefonlarımızı aldılar. Çok korktuk. Çocuklar da vardı. Ben cebimde sakladığım telefon ile arayarak yardım istedim" diye konuştu.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan 35 düzensiz göçmen daha sonra işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.