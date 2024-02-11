Uluslararası çağrılar artıyor: İsrail'e Refah bölgesine saldırmaması için çağrılar yapılıyor

Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesine saldırmaması için İsrail’e yapılan uluslararası çağrılar artıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron “Gazze’nin yarısından fazlası bu bölgeye sığınmış durumda” derken Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot da olası bir saldırıda “çok sayıda sivilin hayatını kaybedebileceği” uyarısında bulundu.

Cameron “Öncelik derhal çatışmalara ara verilmesi, yardım gönderilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması olmalı” dedi.

Birleşmiş Milletler “Bir milyondan fazla Filistinli için kaçabilecek başka bir yer kalmadı” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan da Refah’a yapılacak bir operasyonun ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Gazze’deki Hamas yöneticileriyse böylesi bir senaryoda on binlerce sivilin ölebileceğini açıkladı.

Hamas rehin alınan İsraillilerin serbest bırakılmasına dair müzakerelerin de bundan etkileneceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusu ise tahliye operasyon planının sürdüğünü, siviller için bir tahliye planı hazırlandığını açıkladı:

“Gazze’nin kuzeyinde pek çok bölgeyi temizledik, yetkililer detaylı bir plan üzerinde çalışıyor.

“Hiçbir şekilde Refah’a girmemizi istemeyenler ise bize ‘Savaşı kaybedin, Hamas’ın orada bulunmasına izin verin’ diyor.”

Netanyahu Hamas’ın son ateşkes teklifini de bu hafta reddetmişti.

ABD ve Avrupa Birliği de Refah’a düzenlenecek bir saldırının felakete yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Gözlemlerde bulunmak için gittiği Gazze’den kısa süre önce dönen Birleşmiş Milletler’in insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick, Refah’taki sivillerin tamamını tahliye etmenin mümkün olamayacağını söyledi.

McGoldrick, “Güvenli dedikleri bölgeler artık güvenli değil. Bu insanlar nereye gidebilir?” diye sordu.

Gazze’de birlikte güvenli olduğu söylenen bir bölgeye giden bir ailenin aracı İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, araçtaki altı yaşındaki bir çocuğun Filistin Kızılayı ile telefondaki konuşması pek çok basın kuruluşu tarafından aktarılmış, daha sonra hem çocuk, hem ailesi hem de onlara yardım etmeye giden sağlık çalışanlarının öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Hamas 7 Ekim’de Gazze’ye saldırarak yaklaşık 1.200 kişiyi öldürmüş, 240 kişiyi de rehin almıştı.

İsrail, buna yanıt olarak Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ise 28 binden fazla kişiyi öldürdü, 67 bin 500 kişiyi de yaraladı.