Ukrayna, Rusya'nın İHA saldırısına karşı başarılı bir şekilde savunma yaptı
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın gece boyunca 60'ı Kiev bölgesine olmak üzere 75 Shahed İHA'sıyla saldırdığını ve hava kuvvetlerinin 74 tanesini düşürdüğünü duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise saldırıyı doğrulayarak hava savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın gece boyunca 60'ı Kiev bölgesine olmak üzere 75 Shahed İHA'sıyla saldırdığını ve hava kuvvetlerinin 74 tanesini düşürdüğünü duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamasında "Hava Savunma Kuvvetleri 75 Shahed İHA'sından 74'ünü düşürdü. Bunlardan 60'ı Kiev'de. Cesur hava savunucularımızla gurur duyuyoruz! Hava savunmamızı güçlendirmedeki yardımlarından dolayı uluslararası ortaklarımıza minnettarız!" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise saldırıyı doğrulayarak Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.