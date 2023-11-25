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Ukrayna, Rusya'nın İHA saldırısına karşı başarılı bir şekilde savunma yaptı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın gece boyunca 60'ı Kiev bölgesine olmak üzere 75 Shahed İHA'sıyla saldırdığını ve hava kuvvetlerinin 74 tanesini düşürdüğünü duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise saldırıyı doğrulayarak hava savunmasını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.