Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 'Çocukları Ukrayna'ya Geri Getir' eylem planını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çocuk Haklarını Koruma Merkezi açılışı kapsamında yaptığı açıklamada, 'Çocukları Ukrayna'ya Geri Getir' eylem planını duyurdu. Zelenski, "Çocukları, hala çocukken Ukrayna'ya geri getirmek istiyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukraynalı çocuklara karşı işlediği suçlara karşı koyması planlanan Çocuk Haklarını Koruma Merkezi'nin açılışına katıldı. Bu merkez, suç mağduru olan veya suça tanıklık eden çocuklar için ilgili uzmanların çocuklardan ve ailelerinden bilgi alabileceği, adli amaçlar da dahil olmak üzere tıbbi muayeneler yapabileceği ve gerekli terapötik yardımı sağlayabileceği kurumlar arası bir merkezdir" denildi. Ukrayna yönetimi, birçok kez Rusya'nın Ukraynalı çocukları kaçırdığını ifade etmişti.

Zelenski, eylem planı kapsamında diğer ülkelerle de iş birliği kurulacağını ifade ederek, "Çocukları mümkün olan en kısa sürede, hala çocukken Ukrayna'ya geri getirmek istiyoruz. Bu en önemli şey. Rusya'nın Ukraynalı çocuklara karşı işlediği suçlara karşı koyacak olan Çocuk Koruma Merkezi'nin açılışı sırasında 'Çocukları Ukrayna'ya Geri Getir' eylem planını gördüm. Ukrayna hükümeti, yabancı hükümetler ve uluslararası örgütler, tüm genç Ukrayna vatandaşlarını anavatanlarına geri getirmek için güçlerini birleştiriyor. İlk adım atıldı ve 371 çocuk Ukrayna'daki evlerine geri döndü. Hepsini geri getirmek istiyoruz ve muhtemelen bunun anlamı da eylem planının isminde yatıyor. Tüm çocukları Ukrayna'ya geri getirmeyi içtenlikle diliyorum ve bu programı tamamen destekliyorum. Ukrayna'ya bu yolda yardımcı olan herkese minnettarım" dedi.