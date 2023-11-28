Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkmen İmadettin Zengi Lisesi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki Türkmen İmadettin Zengi Lisesi'ni ziyaret ederek, TİKA'nın okul ve öğrencilere yaptığı yardımları inceledi. Büyükelçi Güney, öğrencilerin Türkmen dilinde eğitim almalarının ve TİKA'nın bölgeye yaptığı yardımların gurur verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki Türkmen İmadettin Zengi Lisesi'ni ziyaret ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) okul ve öğrencilere yardımlarını yerinde inceledi.

Büyükelçi Güney'in okul ziyaretine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, TİKA Bağdat Koordinatörü Oğuzhan Dinler ve Türkmen eğitimciler katıldı.

Ziyarette lise öğrencileriyle de bir araya gelen Güney, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin Türkmen dilinde eğitim almalarının ve TİKA'nın bölgeye yaptığı yardımların gurur verici olduğunu belirtti.

Güney, TİKA'nın, derslik sıralarının temininin yanı sıra, daha önce yenileme-inşa faaliyetleri ve bilgisayar yardımları yaptığını aktardı.

Türkçe eğitim konusunda sağlanan imkanlardan dolayı yerel makamlara teşekkür eden Güney, Türkmen Bakan Maruf'un da Türkçe eğitim konusundaki faaliyetlerine dikkati çekti.

Güney, öğrencilerin başarıyla mezun olmalarını dileyerek, "Gerek burada gerek Türkiye'de üniversitelere giderler. Belki bir kısmı TİKA'da görev alır. TİKA'nın markasını tanıtmaya devam ederler." dedi.