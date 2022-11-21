TSK'nın PKK'ya yönelik hava harekatı Almanya'yı kızdırdı: Ankara ziyareti iptal edilsin

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik hava harekatına Avrupa'dan tepki geldi. Alman siyasetçilerden gelen açıklamalarda Türkiye'nin devletler hukukunu ihlal ettiği öne sürülürken, Avrupa Parlamentosu üyesi Martin Schirdewan, İçişleri Bakanı Nancy Feaser'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etme çağrısı yaptı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatının geldiği yer olan Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün gece saatlerinde hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç Harekatı'nda 89 hedef imha edildi, çok sayıda PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Türkiye'nin terör örgütüne yönelik harekatına Almanya'dan tepki geldi. Twitter paylaşımında Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP'nin dış politika sözcüsü Ulrich Lechte, "Erdoğan devletler hukukunu ihlal ederek Suriye ve Irak'taki Kürt bölgelerine saldırıyor, aynı zamanda İran Kürt kenti Mahabat'a giriyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil kurban verildiğini hesaba katmak gerekir. Bu tartışmaya açık olmayan tutumu kınıyorum. Artık nihayet oraya bakmalı ve harekete geçmeliyiz" dedi.

"SEÇİM KAMPANYASI..."

Yeşiller Dış Politika Sözcüsü Jürgen Trittin de Twitter'dan, "Diğer ülkelere yönelik devletler hukukunu ihlal eden saldırılarla seçim kampanyası yürütmek... Erdoğan ve Putin gibi otokratlar aynı reçeteyi izliyor" paylaşımını yaptı.

"SEÇİMLER YAKLAŞIYOR"

Yeşiller Partisi'nin İç politika sözcüsü Lamya Kaddor ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan yıllardır Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturmak istiyor. Anlaşılan hesaplaşma zamanını ve bombalamayı meşrulaştıran tek şey İstanbul'daki saldırı değildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de bu süre zarfında onaylanmıyor. Seçimler yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

"BU ZİYARET İPTAL EDİLMELİ"

Muhalefetteki Sol Parti'nin (Die Linke) eş başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Martin Schirdewan da, "Türkiye bu gece ağır şekilde Rojava'yı bombaladı. Erdoğan, İslam Devleti (IŞİD) ile savaşanlara saldırıyor. İçişleri Bakanı Nancy Feaser yarın Ankara'da terörizm konusunda konuşmak istiyor. Bu ziyaret iptal edilmeli. İki yüzlülüğün de bir sınır var!" diye konuştu.

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI ANKARA'YA GELİYOR

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser iki günlük resmi ziyaret için bugün Türkiye'ye gidecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelecek olan Faeser'in gündemindeki konular arasında terörizmle mücadele de bulunuyor.