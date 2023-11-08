TİKA, Lübnan devlet televizyonunun stüdyosunu yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan devlet televizyonu Tele-Liban'ın başkent Beyrut'taki stüdyosunu yeniledi. Yenilenen stüdyonun açılış törenine Lübnan Enformasyon Bakanı ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan devlet televizyonu Tele-Liban'ın yayın stüdyosunu yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan devlet televizyonu Tele-Liban'ın başkent Beyrut'un Tallet El Khayat semtindeki tarihi binasında bulunan ana stüdyosu ve bekleme salonu TİKA tarafından yenilendi.

Yenilenen stüdyonun açılış törenine Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Beyrut Ofisi çalışanları ve Tele-Liban kanalının ekran yüzleri katıldı.

Lübnan Enformasyon Bakanı Makary, törende yaptığı konuşmada, "TİKA nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirmiş oldukları proje için teşekkürlerimi sunuyorum. Projeyle birlikte kanalın içerik ve yayın kapasitesinin ileri bir seviyeye taşınacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy da, projenin Lübnan'ın kurumsal bir tarihi vesikası olan Tele-Liban kanalına güç katmasını diledi.

Anadolu Ajansı (AA) ve TİKA işbirliğinde gerçekleştirilen Muhabir Eğitim Programları kapsamında Tele-Liban kanalının iki muhabiri de Ankara'da düzenlenen eğitim programlarına katılmıştı.