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Seferihisarlı Çevre Gönüllüleri Büyük Akkum Plajında Temizlik Yaptı

Dünya Haberleri

Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Seferihisarlı çevre gönüllüleri, "Ellerimizi Kirletelim, Doğayı Değil" sloganıyla mavi bayraklı Büyük Akkum plajında temizlik yaptı.

Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Seferihisarlı çevre gönüllüleri, "Ellerimizi Kirletelim, Doğayı Değil" sloganıyla mavi bayraklı Büyük Akkum plajında temizlik yaptı.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Royal Teos Thermal Resort işbirliği ile 5-12 Haziran Dünya Çevre Haftası'na özel bir çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

"Ellerimizi Kirletelim, Doğayı Değil" diyen çevre gönüllüleri, sabah saatlerinde mavi bayraklı Büyük Akkum plajında bir araya geldi. Temizlik etkinliğine, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu, Nuriye Hepterlikçi, çevre muhafızlığı sertifikalarını kazanan minik çevreciler, gönüllü vatandaşlar ve belediye personeli katıldı.

Sahil boyunca biriken çöpleri toplayan gönüllüler, "En büyük temizlik kirletmemek" mesajı verdi.

Kaynak: ANKA / Dünya

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