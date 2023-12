Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900.000 £'a rekor fiyata satıldı

Princes Diana'nın 1985'te giydiği elbise, Hollywood'daki Julien Açık Artırımdadüzenlenen müzayedede tahmini fiyatının 11 katına satılarak yeni bir kırdı.

Siyah, balerin tarzındaki kadife akşam elbisesi toplamda 1.148.080 dolar (904.262 sterlin) karşılığında alıcı buldu. Elbise, Diana'nın bir müzayedede satılan en pahalı elbisesi olma unvanını kazandı. Tahmini 100.000 dolar (78.776 sterlin) olan satış fiyatının neredeyse on katı bir fiyatla satıldı.

Balerin etek, omuz yastıkları, mavi organze etek, büyük fiyonk ve kuşak detaylarına sahip elbise, dünya çapında tanınan tekstil tüccarı Jakob Schlaepher tarafından seçilen kumaşla özel olarak tasarlandı. Diana, bu koleksiyonluk elbiseyi ilk kez 1985'te İtalya'nın Floransa şehrinde kraliyet turu sırasında giydi.

Elbisenin tasarımında, Jacques Azagury tasarım ekibi tarafından dikkatlice işlenmiş metalik nakışlı yıldızlar bulunuyordu. Bu balerin etek, Diana'nın İngiliz Ulusal Bale Derneği'ne olan destek ve dansa olan sevgisi için bir gönderme olarak kabul edildi.

Diana'nın daha önceki en pahalı satılan elbisesi, 1991 yapımı Victor Edelstein tasarımı kadife elbisesiydi ve Ocak ayında 604.800 dolar (476.437 sterlin) karşılığında satılmıştı. Bu, Diana'nın Jacques Azagury elbisesinin birinci ve ikinci sıra arasındaki farkı neredeyse ikiye katladığı anlamına geliyor. Müzayedede, Diana'nın 1981'deki nişan portresinde giydiği pembe krepe bluz da diğer ilgi çekici öğeler arasındaydı.

Bluz, 80.000 dolar (63.000 sterlin) olan tahmini fiyatının neredeyse dört katına satıldı. Hollywood yıldızlarının giysileri arasında ise Audrey Hepburn'ün 1963 komedisi Charade'de giydiği Givenchy elbisesi, Gloria Swanson'ın 1950 yapımı noir film Sunset Boulevard'da giydiği kolsuz elbise ve Barbra Streisand'ın 1960'larda çekilen My Name Is Barbra adlı özel gösteride giydiği denizci elbisesi de dikkat çekti.